Эрдоган признал, что Турция не в состоянии вводить санкции против России
Эрдоган: Турция сейчас не на том этапе, чтобы вводить санкции против России
Турция сейчас не на том этапе, чтобы вводить антироссийские санкции. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
"Мы не на том этапе, где мы могли бы ввести санкции против России, как делает Запад", — сказал глава государства.
В интервью Эрдоган также подчеркнул, что у Турции и России позитивные отношения. По его словам, Анкара и Москва нуждаются друг в друге во всех возможных областях.
В свою очередь, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что республика не присоединяется к односторонним ограничениям в отношении России, при этом не позволяет обходить их. В Анкаре также считают, что введение антироссийских рестрикций сыграет прежде всего против самой Турции.
Ранее Эрдоган заявил, что политика Анкары по отношению к РФ после выборов президента Турции не изменится. По словам российских политологов, победа Эрдогана на выборах турецкого лидера будет для России намного выгоднее.
Getty Images / Jeff J Mitchell