Эрдоган признал, что Турция не в состоянии вводить санкции против России

Турция сейчас не на том этапе, чтобы вводить антироссийские санкции. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы не на том этапе, где мы могли бы ввести санкции против России, как делает Запад", — сказал глава государства.

В интервью Эрдоган также подчеркнул, что у Турции и России позитивные отношения. По его словам, Анкара и Москва нуждаются друг в друге во всех возможных областях.