Эрдоган отказался прекратить контакты с Россией из-за отношения США

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что даже не думал прекращать отношения с Россией и её президентом Владимиром Путиным, несмотря на недовольство Москвой со стороны Вашингтона. По словам лидера Турции, его отношения с коллегой только укрепились.

"Я никогда не прекращал взаимодействие с Путиным, потому что, например, Америка негативно относится к России. Совсем наоборот. Я продолжил взаимодействие с ним, настолько сильное, насколько возможно", — сообщил Эрдоган в интервью местным телеканалам.

По его словам, торгово-экономические отношения Турции с Россией гораздо крепче, чем с США. К тому же, у стран есть перспективы развивать их ещё больше, добавил Эрдоган.