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13 мая, 01:10

Эрдоган отказался прекратить контакты с Россией из-за отношения США

Эрдоган не намерен прекращать контакты с Путиным из-за отношения США к России

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что даже не думал прекращать отношения с Россией и её президентом Владимиром Путиным, несмотря на недовольство Москвой со стороны Вашингтона. По словам лидера Турции, его отношения с коллегой только укрепились.

"Я никогда не прекращал взаимодействие с Путиным, потому что, например, Америка негативно относится к России. Совсем наоборот. Я продолжил взаимодействие с ним, настолько сильное, насколько возможно", — сообщил Эрдоган в интервью местным телеканалам.

По его словам, торгово-экономические отношения Турции с Россией гораздо крепче, чем с США. К тому же, у стран есть перспективы развивать их ещё больше, добавил Эрдоган.

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Ранее кандидат в президенты Турции от оппозиции, лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу призвал Россию не вмешиваться в выборы президента страны, которые запланированы на 14 мая. Позже источник в политических кругах Турции сообщил, что аккаунт политика мог быть взломан. В ответ на это Эрдоган заявил, что не позволит оппозиции совершать нападки на Россию и её лидера Владимира Путина.

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ТАСС / ZUMA

Оксана Попова
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