Востоковед призвала не сбрасывать Эрдогана со счетов — за него вся глубинка

Несмотря на результаты соцопросов, предсказывающие Редежпу Тайипу Эрдогану провал на президентских выборах 14 мая, соотношение между главными соперниками сохраняется примерно 50 на 50. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" рассказала востоковед Каринэ Геворгян.

Она объяснила, что Стамбул — это город, который традиционно настроен оппозиционно к действующей власти. Крупные ячейки, поддерживающие Народно-республиканскую партию (НРП), сохраняются и в других турецких мегаполисах, но вот вся глубинка, по словам политолога, полностью за Эрдогана. А в Турции есть такие места, куда даже не могут дозвониться агентства, формирующие рейтинги доверия кандидатов. Но голосовать жители этих территорий всё равно будут, причём за Эрдогана.

"Всё-таки расклад в Турции 50 на 50 сохраняется. Потому что те люди, которые, может быть, собирались голосовать против Эрдогана, в нынешних, прямо скажем, катастрофических для Турции обстоятельствах, бог его знает, как они будут голосовать. Потому что часть из них уж точно должна понимать, что если сейчас Кылычдароглу придёт к власти, то на следующий день, 15 мая, или в ближайшие дни вряд ли что-то изменится к лучшему, поскольку его команда будет бороться и убирать команду Эрдогана, а та, естественно, будет сопротивляться и саботировать", — рассуждает Каринэ Геворгян.