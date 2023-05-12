Эрдоган пообещал защитить Россию и Путина от нападок турецкой оппозиции

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган намерен запретить оппозиции совершать нападки на Россию и её лидера Владимира Путина. Об этом он сообщил, выступая в Стамбуле и обращаясь к главе оппозиции Кемалю Кылычдароглу. Его обращение показали в эфире телеканала ТРТ.

"Ты извини уж, но я не позволю нападать на Путина. Потому что ты не знаешь, не поймёшь, что такое управлять государством", — обратился к Кылычдароглу Эрдоган, подчеркнув, что отношения Турции с Россией лучше и не менее развиты и важны, чем с США.

Кроме того, Эрдоган раскритиковал соперника по выборам за намерение ввести санкции против России. К тому же Кылычдароглу не имеет представления о том, как управлять страной, подчеркнул президент Турции.