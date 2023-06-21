Россиянам рассказали, как защититься от солнечного удара в жаркий день

Солнечный удар — опасное явление, которое может настигнуть абсолютно незаметно. Поэтому, прежде чем отдыхать на свежем воздухе в жару, нужно ознакомиться с рекомендациями специалистов. В первую очередь важно закрыть голову с помощью шляпы или кепки. Другими советами поделился с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" терапевт Руслан Тарасенко.

В жаркую погоду важно носить тёмные очки и использовать солнцезащитный крем с высоким уровнем SPF. Наносить его нужно за 20–30 минут до выхода на улицу.

"Повторяйте эту процедуру каждые два-три часа. Носите свободную и лёгкую одежду, которая поможет охладить ваше тело. Откажитесь от чёрных футболок и избегайте тесной одежды, которая препятствует циркуляции воздуха. Пейте больше воды и даже не смотрите на кофе или алкоголь", — предупредил Тарасенко.

Чтобы наверняка уберечь себя от солнечного удара, не нужно выходить на улицу в середине дня. Лучше всего утром и после 16 часов, советует доктор. Но если приходится выходить в самый солнцепёк, то периодически нужно находить прохладные места с тенью, чтобы перевести дух и попить воды.