Россиянам назвали главные отличия теплового удара от солнечного

Если на жаре вдруг стало плохо, нужно в первую очередь разобраться, что стало тому причиной: солнечный или же тепловой удар. Об этом рассказали kp.ru специалисты Уральского государственного медицинского университета.

По их словам, тепловой удар — это общее перегревание организма, а солнечный — это локальное воздействие солнца на голову. Тепловой же удар может спровоцировать высокая температура окружающей среды, повышенная влажность и высокая физическая нагрузка на жаре. В свою очередь, чтобы получить солнечный удар, нужно провести какое-то время на солнце без головного убора.

"При тепловом ударе из-за перегрева организма температура тела у человека может значительно повыситься — до 40 °С и выше. Это может сопровождаться нарушением сознания, расстройствами дыхания и кровообращения", — пояснил доктор медицинских наук, заведующий кафедрой госпитальной терапии и скорой медицинской помощи УГМУ Артём Попов.

При тепловом ударе человек чувствует слабость и сонливость, а затем он сильно начинает хотеть пить. Одновременно учащается дыхание и усиливается потоотделение. Это происходит, потому что организм запускает естественные механизмы теплоотдачи. За этим следует появление спутанности сознания. Случаются также изменения сердечного ритма и даже судороги.

Получив солнечный удар, человек может потерять сознание, так как основное воздействие оказывается на центральную нервную систему. При этом состояние обморока может наступить не сразу, а через несколько часов после произошедшего. Пострадавшего могут мучить головокружение, головная боль, галлюцинации и бред.

Чтобы помочь пострадавшему от теплового или солнечного удара, его нужно отнести в тень, а затем вызвать скорую помощь. Пока она едет, человека нужно охладить: обтереть прохладной водой, положить на шею, голову и локтевые сгибы влажные полотенца. Взрослого также можно поместить в ванну с прохладной водой, но только если речь идёт не о пожилых людях. Если у пострадавшего нет рвоты, он в сознании и может глотать, ему нужно дать стакан прохладной воды.