Тепловой удар: В морских глубинах у берегов США обнаружили загадочную аномалию Где-то на самом дне внезапно резко повышается температура воды, а спустя какое-то время рыбный промысел подсчитывает не вполне понятные колоссальные убытки. 21 марта, 23:40 Морская черепаха. Обложка © Shutterstock

Особенно внимательно это явление начали изучать после тревожных наблюдений 2013–15 гг. Тогда на поверхности Тихого океана у берегов Аляски обнаружили некий весьма обширный регион с аномально повышенной температурой. Притом данные измерений в некоторых местах показали, что потеплело очень резко: на добрых 7 градусов меньше чем за час. Этот регион назвали The Blob, что значит "капля" или "клякса". И эта "клякса" имела в радиусе примерно тысячу километров, дошла в итоге до самой Мексики и продержалась целых три года подряд.

Как следствие, было заметно теплее и на суше вдоль западных берегов Северной Америки, а весь местный рыбный промысел проливал солёные слёзы. На добыче омаров бизнес потерял 185 миллионов долларов, ещё почти сотни миллионов недосчитались после ловли крабов. Как выяснилось, деликатесные ракообразные повально гибли от паразитов. Более того, на 70 с лишним процентов упала численность трески. Зато очень красивые, но очень ядовитые, хищные и в бизнесе бесполезные рыбы — крылатки прекрасно себя чувствовали.

В попытках разобраться, что творится в океане, учёные собрали данные с 1993 по 2019 год, провели компьютерное моделирование и пришли к выводу, что "пузырь" тепла на поверхности может быть всего лишь верхушкой айсберга, и эта верхушка даже не всегда всплывает. То есть, по мнению учёных, возникают такие неожиданные волны тепла не только наверху, но и в тёмных океанских глубинах — и притом не всегда там и там одновременно: бывает, что на дне внезапно станет теплее градусов на пять, но на поверхности это незаметно, и таким образом "болезнь" океана развивается бессимптомно до того самого момента, когда начинает гибнуть рыба и прочие омары.

Карта тепловых волн на северо-западе Тихого океана, вызванных деятельностью человека. Фото © UHH / CLICCS / A. Barkhordarian

А что же это за феномен такой: как объясняют океанологи, тут могут быть замешаны и атмосферные процессы и океанические течения, поскольку они взаимосвязаны. По большому счёту главная причина — глобальное потепление: Мировой океан вбирает в себя порядка 90% лишнего тепла, которое накапливает планета в наши дни, и за последнее столетие он в среднем нагрелся на полтора градуса по Цельсию. Подобные волны тепла и раньше бывали, но гораздо реже, а сейчас они участились на 50%, то есть в полтора раза.

Так вот, в этих условиях, как выяснилось, возникают нарушения в сезонном климатическом и биологическом круговороте: в нормальной ситуации летом верхний слой океана нагревается, а зимой он должен остывать, но в данном случае в 13–14 гг. над этой частью Тихого океана царило повышенное давление — и океан остался слишком тёплым для этого времени года. То есть на самом деле вода не нагрелась, а ей просто не дали возможности остыть.

Почему это плохо: при зимнем остывании со дна поднимается очень много питательных веществ, которые нужны фитопланктону, то есть микроскопическим водорослям. Значит, в более тёплой воде он их зимой недополучает. А фитопланктон — это еда для многих морских обитателей. И вторая беда в том, что, вместо нормальных, полезных водорослей, в этом ненужном тепле плодятся ядовитые и вытесняют питательный фитопланктон. Плюс вышеупомянутые крылатки, паразиты. В общем, размножаться начинает не то, что нужно.

Но если с избыточным теплом на поверхности примерно понятно, то механизм перегрева на глубине пока не объясняется. Ясно только, что придонные волны тепла более интенсивны и дольше сохраняются, потому что самые нижние слои воды практически не взаимодействуют с атмосферой.

Авторы Адель Романенкова