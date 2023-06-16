Медик рассказал, какие обстоятельства могут привести к тепловому удару

Чтобы не получить тепловой удар во время знойной погоды летом, необходимо избегать физических нагрузок, носить лёгкую одежду и воздержаться от алкоголя. Так считает главный внештатный специалист по первой помощи Минздрава России по Центральному федеральному округу кандидат медицинских наук Геннадий Неудахин.

По его словам, при тепловом ударе нарушается работа основных систем организма. В основном нагрузка идёт на сердечно-сосудистую, центральную нервную и дыхательную системы. Это происходит не мгновенно, эксперт перечислил ряд условий.

Прежде всего, это температура воздуха. А именно тогда, когда она приближается к нормальной для тела человека — в районе 36–37 градусов. При заболеваниях теплообмен может быть нарушен и при меньшей температуре. Медик рекомендовал воздержаться от физических нагрузок в жару, а также от закрытой или плотной одежды.

"Я бы не стал говорить, что наиболее опасна именно синтетика — спортсмены в ней занимаются и нормально себя чувствуют. Всё зависит от качества ткани. А главное — от того, насколько большую площадь тела закрывает одежда и насколько плотно прилегает", — сказал Неудахин в беседе с kp.ru.

Причиной теплового удара также может стать повышенная влажность воздуха и употребление алкоголя. Медик утверждает, что этанол нарушает терморегуляцию, влияя на сосуды. При перегреве ощущаются жар, слабость, головокружение и тошнота, а также учащается сердцебиение и появляются мешки под глазами.