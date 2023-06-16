Россиянам объяснили, почему пить холодную воду в жару не лучшая из идей

Во время жары нужно пить много воды, но она не должна быть холодной. В противном случае есть риск заболеть. Так считает доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова.

По словам медика, в день нужно выпивать не менее двух литров воды. Обычно организм сам сигнализирует о том, что ему не хватает жидкости: возникает жажда.

"Вода должна быть не холодной, комнатной температуры. А лучше, если 35–40 градусов. Так организм максимально насыщается. Если пить холодную воду, можно спровоцировать заболевания лор-органов", — сказала она в беседе с kp.ru.

Павлова посоветовала не нагружать организм холодной водой, поскольку в жару иммунитет человека и так сильно напряжён. Холод может стать для него дополнительным "пинком", в котором нет необходимости.

Эндокринолог добавила, что в жару допускается употребление чая или кофе, но в прохладном виде и не более одной-двух порций в день. Лучше всего пить травяные чаи, которые максимально деликатно улучшают кровоток.