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15 июня, 23:41

В Москве и области в ближайшие два дня ожидается 30-градусная жара

В ближайшие дни в Москве и области установится жаркая температура до 30 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В пятницу температура в Москве будет плюс 27–29 градусов, а по области — до 30 градусов. 30 градусов — это уже опасное явление, сильная жара. В субботу такая же температура. В Москве вероятность 30-градусной отметки в эти дни тоже очень велика", пояснил синоптик в беседе с ТАСС.

Синоптик раскрыл, когда в Центральной России стартует купальный сезон

Синоптик раскрыл, когда в Центральной России стартует купальный сезон

Спадать жара начнёт в воскресенье, 18 июня, — температура воздуха установится на уровне плюс 24–26 градусов.

Ранее синоптик прогностического центра "МЕТЕО" Александр Ильин рассказал, в каких южных регионах уже начался пляжный сезон. По словам специалиста, сейчас на курортах Чёрного моря (в Краснодарском крае и Крыму) вода прогрелась практически до 21–23 градусов. Также подобные цифры можно увидеть в Туапсе и Сочи.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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