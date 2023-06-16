В Москве и области в ближайшие два дня ожидается 30-градусная жара

В ближайшие дни в Москве и области установится жаркая температура до 30 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В пятницу температура в Москве будет плюс 27–29 градусов, а по области — до 30 градусов. 30 градусов — это уже опасное явление, сильная жара. В субботу такая же температура. В Москве вероятность 30-градусной отметки в эти дни тоже очень велика", — пояснил синоптик в беседе с ТАСС.

Спадать жара начнёт в воскресенье, 18 июня, — температура воздуха установится на уровне плюс 24–26 градусов.