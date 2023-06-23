Чёрное море позеленело и распугало туристов в Анапе

Из-за позеленения многие туристы отказываются от купания в море. По словам отдыхающих, такую неприглядную картину на городских пляжах можно увидеть каждое лето. При этом водоросли издают неприятный запах и со временем начинают чернеть. Отдыхающие жалуются, что растения никто не убирает.