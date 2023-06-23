Чёрное море позеленело и распугало туристов в Анапе
В Анапе из-за цветения водорослей позеленело Чёрное море
У побережья Анапы зафиксировано позеленение Чёрного моря. Кадры с явлением публикуют в Сети отдыхающие. Вода изменилась из-за цветения водорослей.
В Анапе позеленело море. Видео © VK / Михаил Дорофеев
Из-за позеленения многие туристы отказываются от купания в море. По словам отдыхающих, такую неприглядную картину на городских пляжах можно увидеть каждое лето. При этом водоросли издают неприятный запах и со временем начинают чернеть. Отдыхающие жалуются, что растения никто не убирает.
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Как сообщал Лайф, если турецкие пляжи кажутся дорогими, а отдохнуть на море этим летом хочется, россиянам стоит присмотреться к Абхазии. Такой совет дал эксперт Общественной палаты России по туризму, председатель правления Всероссийского объединения туристов Роман Бобылев.
VK / Михаил Дорофеев