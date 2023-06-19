Россиянам предложили альтернативу "дорогущей Турции"

Если турецкие пляжи кажутся дорогими, а отдохнуть на море этим летом очень хочется, стоит присмотреться к Абхазии. Такой совет дал россиянам эксперт Общественной палаты России по туризму, председатель правления Всероссийского объединения туристов Роман Бобылев.

"С точки зрения организованных потоков туристов на первом месте стоит российский юг, второе заняла Турция, а третье — Абхазия. Абхазия — отличная альтернатива турецкому побережью", — отметил он в беседе с РИА "ФедералПресс".

Эксперт добавил, что республика каждый год принимает огромное количество россиян и в этом заслуга нынешнего руководства туристической отрасли Абхазии. Бобылев добавил, что местные власти по максимуму развивают это направление. По итогам 2023 года туда приедет не менее двух миллионов отдыхающих, считает Роман Бобылев.