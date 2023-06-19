"Могут руку отрезать": Названы страны, где россиянам может грозить опасность

В большинстве популярных у туристов стран негативного отношения к россиянам нет, но бывают случаи, когда наши соотечественники ведут себя неправильно и за это их привлекают к ответственности. Также стоит быть настороже из-за высокого уровня криминала в некоторых государствах, считает турагент Николай Мельник.

Несмотря на сообщения о негативном отношении в Венесуэле, Мельник заверил, что конкретных признаков агрессии по отношению к россиянам там не зафиксировано. Однако он предупредил, что Венесуэла довольно криминальна и можно стать жертвой преступления, если попасть в определённый район с плохой репутацией.

"Стоит там в Каракасе или любом курорте забрести не в тот район — и тебе могут руку отрезать, ногу и даже убить", — сказал он в беседе с "Вечерней Москвой".

Непростая ситуация в Грузии. Хотя турагентства с радостью приветствуют российских туристов, в столице страны неприятные комментарии могут звучать в адрес приезжих из РФ. Мельник считает, что это связано с менталитетом жителей Грузии, которые переживают аналогичные чувства, как и каталонцы, уставшие в своё время от туристов.

В ОАЭ россиян могут наказать только за правонарушения, а в целом их любят и им рады. Однако туристы могут столкнуться с проблемами, если не уважают традиции региона, который они посещают. В Доминикане, как и в Венесуэле, нередко можно стать жертвой опасных преступных групп, если гулять в небезопасных районах. Но население там добродушное и гостеприимное и не проявляет агрессии по отношению к россиянам.

Эксперт добавил, что многие туристы по-прежнему спокойно отдыхают в Турции. Там бывают мелкие ссоры, которые, по его словам, связаны с геополитикой. Например, в Стамбуле граждане РФ могут услышать неприятные фразы в адрес родины, поскольку там сторонники оппозиционного кандидата в президенты Кемаля Кылычдароглу являются противниками России.