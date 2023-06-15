Куда поехать в июне: лучшие варианты для отдыха в начале лета Есть возможность взять отпуск в июне? Берите и даже не раздумывайте. Приятные цены, меньше людей на курортах, ещё не уставшие от толпы шумных отпускников официанты и сотрудники отелей. А куда купить горячую путёвку, подскажет Life.ru. 15 июня, 17:30 Многие задаются вопросом, куда поехать в отпуск в июне. Есть несколько вариантов. Обложка © Thought Catalog / Unsplash.com

Июнь — прекрасное время для отпуска. В этом месяце уже наступает лето, но ещё не настолько жарко, как в июле и августе. Кроме того, июнь — период после окончания учебного года и до начала массового отпускного сезона, поэтому туристические места ещё не переполнены, а школьники уже заканчивают занятия, так что отправиться на отдых можно вместе с детьми.

Плюсы отпуска в июне

Отдых в июне имеет очень много плюсов:

погода в июне гораздо комфортнее, чем в июле и августе — нет изнуряющей жары, солнце менее агрессивно, а в тени вообще благодать!

на многих курортах можно купаться уже с середины мая, так что выбирайте локацию поюжнее и смело бросайте в чемодан купальник, крем для загара и солнечные очки;

в июне самые продолжительные дни, темнеет относительно поздно — самое время для длительных прогулок;

цены на проживание, питание и билеты на курорты немного дешевле, чем в июле и августе;

вежливое обслуживание, максимум внимания и радушия со стороны работников отелей ввиду отсутствия наплыва туристов сделают ваш отдых в июне просто идеальным.

Если вы обратитесь в турагентство, то вам скажут, что вы приняли верное решение, решив поехать на отдых в июне. Уже с мая все курорты оживают, открываются многочисленные кафе, столовые, развлекательные центры — короче говоря, места отдыха встречают туристов во всеоружии. И самое главное — почти нет очередей, которые непременно появятся в другие летние месяцы.

В Карелии в июне очень хорошо. Фото © Shutterstock

Конечно, некоторый риск отдыха в самом начале лета есть. Бывает, что весна затяжная и прохладная. На наших курортах иногда к холодному морю добавляется сдержанная погода. Однако почти все современные отели и гостиницы имеют на своей территории бассейны с подогревом — тогда вопрос о водных процедурах решается довольно просто.

Поехать в отпуск в июне — отличная идея. Если вы планируете отдых на природе, то июнь — идеальное время для посещения национальных парков и заповедников. Например, вы можете отправиться в Карелию и посетить Кивач, водопады Рускеала и озеро Ладожское. Также стоит обратить внимание на Алтайский край, где вы сможете насладиться красотами гор и посетить Белуху.

Если вы предпочитаете городской отдых, то поехать в июне непременно стоит в Санкт-Петербург. В этом месяце уже наступают белые ночи, когда солнце почти не заходит за горизонт, и вы сможете насладиться красивыми закатами и ночными прогулками по Северной столице. Также нужно обратить внимание на Казань, где вы сможете посетить кремль и насладиться красивыми видами на Волгу.

Если вы хотите отправиться на морской отдых, то июнь — это идеальное время для посещения Черного моря. Например, вы можете отправиться в Сочи, позагорать на пляжах и полюбоваться горными пейзажами. Стоит подумать о Крыме, где вы сможете посетить Ялту, Севастополь и другие живописные города.

Выгодно ли брать отпуск в июне

С точки зрения бухгалтерских расчетов выгоднее всего уходить в отпуск в те месяцы, в которых много рабочих дней и мало праздничных. За время ежегодного оплачиваемого отдыха сотруднику начислят отпускные, при этом зарплату считают исходя из дневной ставки, а отпускные — из среднего заработка, в расчёт которого входят все предусмотренные системой оплаты труда выплаты. В первую очередь это зарплата за отработанное время, начисленная по должностному окладу.

В июне брать отпуск довольно выгодно. Фото © Shutterstock

Получается, что за время отпуска сотрудник получит средний дневной заработок, а из его зарплаты высчитают за рабочие дни, которые, как правило, стоят дороже.

В июне на один рабочий день меньше, чем в других летних месяцах, поэтому вы получите чуть меньше отпускных — не намного, но всё-таки. Однако это с лихвой компенсирует стоимость билетов на поезд и самолёт, ведь сезон только начинается. Проживание: здесь ситуация схожа с билетной. Например, в Сочи одна и та же квартира в самом начале лета может стоить на 500–1000 рублей в сутки дешевле, чем в разгар сезона в июле.

Куда можно слетать в отпуск в июне

Турция

Пожалуй, это самый популярный у граждан России вариант летнего отдыха. Сезон в Турции начинается в мае и продолжается до конца октября. Лучшее и самое комфортное время для пляжного отдыха: май, июнь, сентябрь и октябрь. Турция хороша тем, что здесь много курортов на любой вкус и бюджет. Если хотите отдохнуть недорого, то выбирайте Аланью или Сиде, если хотите насладиться природой, то отправляйтесь в Кемер или Белек. Ещё есть Анталья, Мармарис, Фетхие и другие популярные турецкие курорты. Турция подходит всем категориям туристов: молодёжи, семьям с детьми, людям пожилого возраста, любителям природы, приверженцам активного отдыха и тем, кто дня не мыслит без познавательных экскурсий. Что стоит посмотреть в Турции? Конечно, это национальный парк Памуккале — уникальный природный и культурный объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здешние термальные источники за столетия сформировали каскад террасных ванн, украшенных белоснежными кальцитовыми сталактитами. Рядом находятся руины древнего Иераполя, которые тоже стоит посетить.

Памуккале — одна из главных достопримечательностей Турции, которую по праву называют восьмым природным чудом света. Фото © Shutterstock

Вообще, в сегодняшней Турции, на территории Малой Азии, в античные времена было множество городов, принадлежавших Римской империи. Советуем побывать в древнем Эфесе. Здесь вы увидите восстановленный фасад античной библиотеки, мостовые, которые обогревались горячим воздухом, грандиозный стадион, на котором в библейские времена проповедовал апостол Павел. Неподалёку от Эфеса сохранился дом, где доживала свой век Дева Мария, по преданию, бежавшая сюда после распятия Христа. Если вы любитель древностей, обязательно побывайте в подземных городах Капподокии, осмотрите Голубую мечеть, Бодрумскую крепость, башню Хыдырлык, ворота Адриана, крепость Аланьи и другие достопримечательности. В Турции скучать вам не придётся, а тёплое море делает эту страну неплохим местом, чтобы провести здесь отпуск в июне. В Турцию не нужна виза. Стоимость туров "всё включено" в отели 5 звёзд начинается от 85 тысяч рублей на двоих.

ОАЭ

Объединённые Арабские Эмираты — сказочное место, где из бесконечных песков пустыни в небо вздымаются небоскрёбы из стекла и металла, а старинные обычаи сочетаются с новейшими технологиями. Если вы цените высококлассный гостиничный сервис, шопинг нон-стоп, купание в водах вечно тёплого моря и самые изысканные развлечения — лучшего варианта для отдыха в начале лета вам не найти. В Эмиратах находятся самый большой в мире аквариум, горнолыжный комплекс в пустыне, изумительной красоты мечети и, конечно же, множество торговых центров с тысячами магазинов. Страна объединяет семь эмиратов. Выбирая туры в ОАЭ, туристы обычно отдают предпочтение эмиратам Дубай и Шарджа. Конечно, самый известный среди российских туристов эмират — это Дубай. Здесь расположены и крупнейшие торговые центры, и Дубай Марина, и знаменитый Бурдж-Халифа, и Пальмовые острова — словом, все самые известные "бренды" ОАЭ. Цены на отели в Дубае выше, чем в других эмиратах. Бюджетный вариант возможен только в том случае, если вы согласны жить довольно далеко от моря.

Дубай утопает в огнях не только в июне, а круглый год. Фото © Shutterstock

В Шардже цены на отели ниже, чем в Дубае. Благодаря строгому соблюдению мусульманских традиций и запрету на алкоголь Шарджа известна как тихий и спокойный эмират, куда любят приезжать семьи с детьми. Но если спокойствие поднадоест, то из Шарджи можно довольно быстро добраться до шумного Дубая. Курортный сезон в Объединённых Арабских Эмиратах длится круглый год — тепло и практически нет дождей. Вода в море у берегов ОАЭ тёплая всегда, так что можно спокойно ехать купаться, если у вас отпуск в июне. Виза для поездки в ОАЭ не требуется. По прилёте в страну в паспорт туриста бесплатно ставят штамп о прибытии. Виза действительна 30 дней. Самый дешёвый тур в ОАЭ в июне, который нам удалось найти, стоит 51 325 рублей за двоих на четыре ночи.

Египет

Если уж вы и собрались лететь в Египет летом, то лучше всего это сделать в июне — в единственный летний месяц, когда в этой стране можно отдохнуть с комфортом. В июле и августе становится, мягко говоря, жарковато. В Египте два основных курорта: Шарм-эль-Шейх на южной оконечности Синайского полуострова на побережье Красного моря и Хургада, город расположенный на западном побережье Красного моря. Шарм-эль-Шейх — сплошная полоса четырёх-пятизвёздочных отелей, тянущаяся вдоль берега. Море здесь отделено от суши коралловыми рифами, поэтому вход в воду возможен только по специальным мосткам, а нырять лучше всего с понтонов. Не очень удобно, зато, плавая вдоль рифов с трубкой и маской, вы увидите красоту, с которой мало что может сравниться.

В Египте в июне хорошо пробежаться по мелкому обжигающему песку и нырнуть в морскую гладь. Фото © Shutterstock

Быть в Египте и не увидеть знаменитые египетские пирамиды — всё равно что побывать в Париже и не увидеть Эйфелеву башню. Из Шарм-эль-Шейха можно долететь до Каира самолётом или добраться автобусом, ну а там отправиться на плато Гиза, чтобы полюбоваться на одно из чудес света и даже побывать внутри этих загадочных строений древней цивилизации. Обычно туда организуют экскурсии. Ещё одно знаменитое место, куда удобно добраться из Шарм-эль-Шейха, это монастырь святой Екатерины, расположенный возле горы, на которой Моисей, согласно Библии, получил Скрижали Завета. Туристы совершают восхождение на вершину, чтобы встретить изумительный рассвет над Синайскими горами. Монастырь у подножья горы — один из древнейших непрерывно действующих христианских монастырей в мире, основанный ещё в IV веке. Здесь можно увидеть часовню на месте Неопалимой Купины, где Бог разговаривал с Моисеем. В главном храме монастыря хранятся мощи святой Екатерины, к которым допускают как паломников, так и туристов. От монаха совершенно бесплатно вы получите серебряное колечко, которое будет долго напоминать об этом святом месте. Ещё в монастыре можно видеть охранную грамоту, выданную здешним обитателям самим пророком Мухаммедом, — фирман, который провозглашает, что мусульмане будут защищать монастырь, а также освобождают его от уплаты налогов. Именно благодаря этой грамоте монастырь святой Екатерины ни разу не был ни разрушен, ни осквернён. Это уникальный случай для таких религиозных построек.

История и происхождение Сфинкса до сих пор остаются загадкой. Фото © Shutterstock

Если вы отправитесь в Хургаду, с экскурсиями у вас будет поскромнее, зато здесь отличные песчаные пляжи и лучший отдых для тех, кто хочет просто поваляться на горячем песочке и поплескаться в тёплом море. Визу в Египет можно получить онлайн или прямо по прилёте в аэропорту. Тур в Египет на двоих будет стоить от 75 тысяч рублей.

Тунис

Хорошая альтернатива отдыху на египетских курортах — отдых в Тунисе: туры сюда стоят недорого, сервис в отелях очень приличный, ну а песка в Сахаре и древних развалин хватит на всех. В Тунис едут в основном, чтобы расслабиться в первоклассных спа, потолкаться и поторговаться на восточных базарах, прокатиться на верблюде по самой большой пустыне мира и, конечно, замечательно отдохнуть в отелях на берегу тёплого моря. Если вы планируете пляжный отдых в Тунисе в июне, то помните, что купальный сезон начинается здесь с конца мая, так что устроить себе отдых в начале лета — совсем неплохая идея. Всё побережье Средиземного моря буквально усеяно отелями. Большинство из них имеют четыре-пять звёзд. У тех, что стоят на первой линии, всегда есть большая территория, свой участок пляжа, сад и бассейны. Обычно это отели известных международных сетей, но есть и местные бренды, обслуживание в которых ничуть не хуже. Выбирая туры в Тунис, туристы часто обращают внимание на курорты Сусс, Ясмин, Хаммамет, Монастир и остров Джерба. Из достопримечательностей в первую очередь, конечно, стоит запланировать визит в Сахару, к знаменитому амфитеатру в Эль-Джеме — без его посещения поездка в Тунис много потеряет. Любопытно также будет осмотреть жилища троглодитов и места, где снимали эпизоды "Звёздных войн". Непременно стоит побродить по столичной Медине, посетить руины Карфагена и мозаики в музее Бардо, сделать восхитительные снимки в бело-голубом городе Сиди-Бу-Саид, покормить жирафа в зоопарке "Фригия".

Затерянные цивилизации и древние артефакты много тысяч лет тому назад были скрыты от глаз под песками Сахары. Фото © Shutterstock

Ну и, конечно, сувениры. Тройка самых популярных подарков из Туниса — оливковое масло, керамика и "роза пустыни". Виза в Тунис для россиян не нужна. Стоимость туров в Тунис в июне 2023 года начинаются от 85 тысяч рублей за двоих.

Куба

Для тех, кто планирует провести отпуск на Кубе в июне 2023-го, но всё ещё сомневается, лучший ли это вариант отдыха, стоит напомнить, что кубинские пляжи — одни из лучших в мире, большинство награждено "Голубым флагом" за исключительную чистоту воды и песка. Все пляжи муниципальные, вход на них бесплатный. Остаётся выбрать подходящий курорт — а они здесь на любой вкус. Наибольшую популярность у любителей поваляться на песочке завоевал Варадеро. Здесь расположен самый длинный пляж на Кубе протяжённостью почти 22 километра. Варадеро известен своей универсальностью — здесь много семейных отелей с питанием "всё включено", детскими развлечениями и аквапарками, а также клубов и дискотек для молодёжи. Цены на курорте, пожалуй, одни из самых доступных на Кубе. Рядом с курортом — международный аэропорт, так что дорога до отеля обычно занимает не более получаса. Ценителей элитного пляжного отдыха привлекает курорт Ольгин. Здесь любителей комфорта ждёт множество роскошных пятизвёздочных гостиниц и пафосных ресторанов с отличной кухней. Лучшим пляжем здесь считается Плайя Эсмеральда с отлогим входом в воду, чистейшим белоснежным песком и изумительно прозрачной водой. Можно выбирать для отдыха небольшие острова Кубы — Кайо Коко, Кайо-Ларго и Кайо-Гильермо, где можно оказаться наедине с природой, поездить верхом, полюбоваться розовыми фламинго и живописными песчаными дюнами. Ночная жизнь на островах тоже имеется: на Кайо-Коко, например, каждую неделю устраиваются пещерные дискотеки с коктейлями и танцами.

Пляжи Кубы в июне — это белоснежный песок, прозрачная вода и лазурное небо по всей кромке острова. Фото © Shutterstock

На Кубе можно не только отлично отдохнуть на пляже, развлечься и потанцевать под зажигательные латиноамериканские ритмы, но и изучить природные и архитектурные богатства страны. Тем, кто хочет познакомиться с историческими памятниками, традициями и культурой Кубы, рекомендуем посетить Гавану и Тринидад. В столице сохранилось немало дворцов и особняков колониального периода — большая их часть сосредоточена в Старой Гаване, историческом центре города, находящемся под охраной ЮНЕСКО. В кубинской столице нужно непременно осмотреть Капитолий, Кафедральный собор, Музей революции и крепость Эль-Морро, а ещё — пройтись по набережной Малекон и посидеть в одном из кубинских кафе на бульваре Прадо. Обязательно стоит заглянуть в дом-музей Хемингуэя, музей рома и Национальный музей изобразительных искусств Гаваны, которые известны на весь мир. Кубинский курорт Тринидад, основанный тогда же, когда и Гавана, — в начале 16 века, — настоящий музей под открытым небом. Он непременно полюбится ценителям старинной архитектуры, а также тем, кто ищет тихое место для романтических прогулок.

Старая Гавана — это узкие милые улочки, улыбки вокруг и богатейшая история. Фото © Shutterstock

Ну и, конечно, Куба — настоящий рай для любителей экотуризма и экстремального отдыха. Здесь вам доступен не только дайвинг, но и другие водные виды спорта, а также рафтинг, пешие прогулки, альпинизм, исследование пещер, возраст которых составляет десятки тысяч лет. Активные туристы не пожалеют, что выбрали именно этот вариант для своего летнего отдыха. Между Россией и Кубой подписано соглашение о безвизовом въезде: россияне могут находиться на Кубе без визы до 90 дней в течение каждого 180-дневного периода. Тур на двоих на Кубу в июне 2023 года обойдётся начиная от 180 тысяч рублей.

Мальдивы

Пляжный сезон на Мальдивах не прекращается никогда. Острова располагаются близко к экватору, и здесь нет деления на привычные нам сезоны, когда бывает жарко и холодно. Просто в определённые периоды дожди идут чуть чаще, а ветра дуют сильнее. Так происходит из-за муссонов: влажного и сухого. На Мальдивах выделяют два сезона: высокий сезон, или сухой (длится с ноября по апрель), и низкий сезон, или сезон дождей (длится с мая по октябрь). Если вы хотите провести отпуск в июне 2023 года на Мальдивах — вы попадёте в низкий сезон, когда больше дождей и выше волны в океане. Но это совсем не страшно, потому что дожди идут чаще ночью, а волны всё же не такие высокие, чтобы не купаться в тёплом море. Средняя температура воздуха на Мальдивах +28 °C…+30 °C (и днём и ночью — все 12 месяцев!), а температура воды не падает ниже +28 °C. Да, вероятность дождя в это время выше, но не стоит ждать наводнений, штормов и других катаклизмов. Кроме того, в низкий сезон цены в отелях несколько ниже, чем в высокий.

Мальдивы в июне называют курортом для влюблённых. Фото © Shutterstock

Хотя пляжный и купальный сезон на островах длится круглый год, нужно не забывать, что на Мальдивах исповедуют ислам, поэтому находиться в бикини на пляже можно только на островах-резортах. Но даже там, если рядом местные жители, надо прикрывать плечи и колени и загорать на специально отведённом для туристов "бикини-бич". Алкоголь на Мальдивах запрещён в любом виде. Страна занимает 26 атоллов и 1200 островов, сюда устремляются в первую очередь любители плавания и водных видов спорта. Однако есть что посмотреть на Мальдивах и любителям сухопутных экскурсий. В столице страны Мале это мечеть Великой пятницы, рыбный рынок, Национальный музей. Рекомендуем посетить такие экзотические места, как обсерватория Soneva Fushi, подземный винный погреб Gili Lankanfushi, экокаток на Jumeirah Vittaveli и обязательно Коралариум — первый подводный музей в Индийском океане. Виза для россиян на Мальдивы не нужна в случае поездки продолжительностью до 30 дней. Стоимость тура на двоих начинается от 120 тысяч рублей.

Сейшелы

Если вы решили отдохнуть на Сейшелах в июне 2023 года — это хороший выбор. Но помните, что Сейшелы сложно отнести к бюджетному отдыху. Чтобы отдохнуть здесь без забот, вам потребуется кругленькая сумма.

Сейшельские острова — потерянный и обретённый рай в Индийском океане. Фото © Shutterstock

Сейшельские острова расположены в Индийском океане и состоят из четырёх относительно крупных островов и множества мелких. Самым крупным островом является Маэ, на нём расположились столица. Чистый пляж, уютные бухты, ночные развлечения — всё это оставит неизгладимое впечатление от вашего отпуска. Здесь многолюдно и дорого, место подходит для элитного отдыха. Праслин — второй крупный остров после Маэ, но на машине его можно объехать всего за час. Здесь расположен Национальный парк. Пляж Праслина входит в десятку самых лучших в мире. Неподалеку от Маэ расположен небольшой остров Ла-Диг. Добраться до него можно только на катере. Гранитные скалы стали визитной карточкой этого острова, здесь спокойно и красиво. Однако стоит опасаться сильного течения. Ещё один маленький остров называется Фрегат, на нём расположен один-единственный отель. Добраться сюда можно только на вертолёте, который стоит недёшево. Здесь нет ночных развлечений — лишь тихий, уютный, но весьма дорогостоящий отдых. Погода на Сейшелах в июне оставит только самые приятные впечатления о вашем отдыхе. Ветреных дней очень мало, ливневых тоже. Остерегаться нужно лишь юго-восточных пляжей, там вас могут настигнуть сильные ветра. Виза на Сейшельские острова россиянам в 2023 году не нужна, если вы будете находиться там не более 30 дней. Стоимость тура на двоих в июне 2023 года на Сейшелы начинается от 180 тысяч рублей.

Индия

Индия — страна контрастов, даже в июне, когда наступает сезон дождей, не перестаёт привлекать искушённых путешественников. Если вы решили провести свой отпуск в этой стране, будьте готовы к испытаниям индийской природой. Первый летний месяц открывает собой продолжительный дождливый период, когда существенно увеличивается объём выпадающих осадков абсолютно во всех штатах. Погодными условиями в июне руководит мощный тропический муссон, под воздействием которого повсеместно усиливаются облачность и ветра. Из-за частых ливней влажность воздуха достигает экстремальных значений — порядка 90%. Иными словами, в это время Индия представляет собой одну огромную сауну. Единственное спасение — кондиционеры, которые есть далеко не во всех отелях и ресторанах. Детям и людям с ослабленным здоровьем, скорее всего, лучше отложить поездку, поскольку у такой категории туристов акклиматизация протекает довольно тяжело. А что может быть хуже, чем плохое самочувствие на отдыхе? Но если вы всё же решили ехать сюда в июне, Индия способна подарить множество ярких эмоций и неизгладимых впечатлений. Даже в сезон проливных дождей в стране есть на что посмотреть, чему поучиться и где отдохнуть. Тысячелетние традиции индийской философии и восточная мудрость помогут понять своё предназначение и обрести душевное равновесие. Красоты дикой природы от души порадуют, а живописные курорты скрасят отпуск. Главное — не ошибиться с выбором маршрута. Идеального пляжного отдыха в июне в Индии нигде ожидать не стоит. Вода не освежает — вдоль всех побережий она прогревается до +29 °C. Случаются спорадические шторма и местами встречаются сильные подводные течения. Естественно, ни о какой чистоте и прозрачности морской воды речь не идёт. На излюбленном многими поклонниками курортной Индии Гоа нередко поднимаются шквалистые ветра. Аналогично обстоят дела и в штате Керала: на пляжах из-за мощного прибоя развеваются красные флаги, редкий турист решается зайти в воду. Да и ливни носят продолжительный характер.

Гоа — это штат в Индии, популярный для отдыха и зимовки у туристов и путешественников из стран СНГ, но в июне туда тоже летают. Фото © Shutterstock

Наилучший вариант для любознательных путешественников в июне — визит в Гималаи. Эта часть страны изобилует так называемыми местами силы, овеянными древними легендами, монастырями и святынями сикхов. Знаменитое тантрические озеро, дом далай-ламы, Золотой храм в Амритсаре, горячие целебные источники — программа может получиться очень насыщенной и крайне познавательной. Если не боитесь жары, можно прокатиться по Золотому треугольнику, включающему в себя такие пункты, как Нью-Дели, Агра и Джайпур. В дни, когда за окном безостановочно идут дожди, можно открыть для себя чудеса традиционной индийской медицины. Виза в Индию для россиян нужна. Её можно получить двумя способами: в Посольстве Индии в РФ или других странах; оформить электронную визу в Индию самостоятельно. Экскурсионные туры в Индию в июне 2023-го обойдутся от 76 тысяч рублей на человека.