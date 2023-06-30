Мощный смерч, зависший над морем в Сочи, попал на видео

Над Чёрным морем в районе города-курорта Сочи прошёлся огромный смерч. Очевидцы поделились в Сети кадрами разбушевавшейся стихии.

На Сочи обрушился огромный смерч. Видео © vk.com / Типичный Сочи

На кадрах видно, что огромная вихревая воронка соединила небо и землю, как в фильме-катастрофе. Картина сопровождается "апокалипсисными" громом и молнией. На некоторые районы Сочи, по сообщениям очевидцев, обрушился дождь с градом.

Между тем непогода разыграется на территории всего Краснодарского края: там ожидаются сильные осадки и шквалистый ветер. В регионе до 1 июля объявлено штормовое предупреждение.