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30 июня, 20:33

Мощный смерч, зависший над морем в Сочи, попал на видео

Над Чёрным морем в районе города-курорта Сочи прошёлся огромный смерч. Очевидцы поделились в Сети кадрами разбушевавшейся стихии.

На Сочи обрушился огромный смерч. Видео © vk.com / Типичный Сочи

На кадрах видно, что огромная вихревая воронка соединила небо и землю, как в фильме-катастрофе. Картина сопровождается "апокалипсисными" громом и молнией. На некоторые районы Сочи, по сообщениям очевидцев, обрушился дождь с градом.

Между тем непогода разыграется на территории всего Краснодарского края: там ожидаются сильные осадки и шквалистый ветер. В регионе до 1 июля объявлено штормовое предупреждение.

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Ранее торнадо заметили в Кинельском районе Самарской области. Шокированные жители региона сняли природное явление на видео.

Обложка ©

vk.com / Типичный Сочи

Арина Родионова
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