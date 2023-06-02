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2 июня, 14:30

Торнадо движется в сторону Самары

В Кинельском районе Самарской области заметили торнадо

На Самарскую область обрушились гроза, ливень и даже торнадо: смерч заметили в Кинельском районе, вихрь движется в сторону Самары. Шокированные жители региона сняли природное явление на видео.

Торнадо в Кинельском районе Самарской области. Видео © Телеграм-канал "Самара № 1"

Смерч заметили в населённых пунктах Бариновка, Домашка, Богдановка.

Кстати, в Самарской области сегодня объявлено штормовое предупреждение, действует оранжевый уровень опасности. В ближайшие два часа в регионе ожидаются гроза, ливень, крупный град, шквалистый ветер с порывами 17–22 м/с. Непогода ждёт самарцев и в ночь на субботу, 3 июня.

Крушили дома, вырывали деревья: Несколько торнадо "прогулялись" по США

Крушили дома, вырывали деревья: Несколько торнадо "прогулялись" по США

В России торнадо — явление не самое частое. В прошлом сентябре, например, в Курской области в десятках населённых пунктов серьёзный ущерб нанесла разгулявшаяся стихия. Гроза, ураганный ветер и даже торнадо разрушили заборы, вырвали деревья с корнем, снесли крыши зданий.

Обложка ©

Телеграм-канал "Самара № 1"

Александра Вишнякова
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