Торнадо движется в сторону Самары

На Самарскую область обрушились гроза, ливень и даже торнадо: смерч заметили в Кинельском районе, вихрь движется в сторону Самары. Шокированные жители региона сняли природное явление на видео.

Торнадо в Кинельском районе Самарской области. Видео © Телеграм-канал "Самара № 1"

Смерч заметили в населённых пунктах Бариновка, Домашка, Богдановка.

Кстати, в Самарской области сегодня объявлено штормовое предупреждение, действует оранжевый уровень опасности. В ближайшие два часа в регионе ожидаются гроза, ливень, крупный град, шквалистый ветер с порывами 17–22 м/с. Непогода ждёт самарцев и в ночь на субботу, 3 июня.