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5 июля, 16:29
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"Места хватит всем!": Мэрия Анапы призывает не верить видео с забитыми пляжами-человейниками

Мэрия Анапы: Проблем с размещением на побережье у туристов нет

В мэрии Анапы отреагировали на опубликованные в Сети фото, на которых отдыхающим приходится загорать, стоя в воде, — всё из-за того, что на берегу просто закончились места. Власти города опровергли информацию о нехватке мест на городских пляжах и заявили, что проблем с размещением у туристов нет.

"Где-то концентрация отдыхающих больше, где-то меньше, есть и дикие, практически пустые пляжи. К слову, в Анапе свыше 40 километров песчаных и галечных пляжей — это самые протяжённые пляжные территории на Черноморском побережье", — сказано в сообщении пресс-службы городской мэрии. Там заверили, что "места хватит всем".

Эксперт связал переполненные пляжи Анапы с отменой туров в Крым

Эксперт связал переполненные пляжи Анапы с отменой туров в Крым

Ранее Лайф публиковал видео и рассказывал о том, что на пляже Анапы скопилось огромное количество людей. Тем не менее превращение пляжа в "человейник" не мешает людям получать удовольствие от отдыха.

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Telegram / SHOT

Никита Осипов
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