"Места хватит всем!": Мэрия Анапы призывает не верить видео с забитыми пляжами-человейниками

В мэрии Анапы отреагировали на опубликованные в Сети фото, на которых отдыхающим приходится загорать, стоя в воде, — всё из-за того, что на берегу просто закончились места. Власти города опровергли информацию о нехватке мест на городских пляжах и заявили, что проблем с размещением у туристов нет.

"Где-то концентрация отдыхающих больше, где-то меньше, есть и дикие, практически пустые пляжи. К слову, в Анапе свыше 40 километров песчаных и галечных пляжей — это самые протяжённые пляжные территории на Черноморском побережье", — сказано в сообщении пресс-службы городской мэрии. Там заверили, что "места хватит всем".