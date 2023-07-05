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5 июля, 16:46
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Минтуризма Краснодарского края рассказало Лайфу о загруженности курортов

Минтуризма Краснодарского края: Отели Черноморского побережья заполнены на 83%

В Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края на фоне сильной заполненности пляжей в Анапе рассказали Лайфу, насколько в целом загружены региональные курорты. В пресс-службе ведомства сообщили, что сейчас в Краснодарском крае работает более десяти тысяч объектов на 600 тысяч мест.

"Сейчас отели Черноморского побережья заполнены на 83%, Азовского — на 73%, загрузка в предгорных территориях — более 50%. Прогнозируем прирост турпотока за лето минимум на два-три процента от уровня прошлого года", — добавили в министерстве.

В Минтуризма также отметили, что всего в регионе уже отдохнуло более шести миллионов человек, а до конца лета ожидается ещё три миллиона туристов.

"Места хватит всем!": Мэрия Анапы призывает не верить видео с забитыми пляжами-человейниками

"Места хватит всем!": Мэрия Анапы призывает не верить видео с забитыми пляжами-человейниками

Ранее Лайф публиковал видео и рассказывал о том, что на пляжах Анапы скопилось огромное количество людей. Тем не менее превращение пляжа в "человейник" не мешает людям получать удовольствие от отдыха. Эксперт связал переполненные пляжи Анапы с отменой туров в Крым.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Александр Юнашев
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