Минтуризма Краснодарского края рассказало Лайфу о загруженности курортов
Минтуризма Краснодарского края: Отели Черноморского побережья заполнены на 83%
В Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края на фоне сильной заполненности пляжей в Анапе рассказали Лайфу, насколько в целом загружены региональные курорты. В пресс-службе ведомства сообщили, что сейчас в Краснодарском крае работает более десяти тысяч объектов на 600 тысяч мест.
"Сейчас отели Черноморского побережья заполнены на 83%, Азовского — на 73%, загрузка в предгорных территориях — более 50%. Прогнозируем прирост турпотока за лето минимум на два-три процента от уровня прошлого года", — добавили в министерстве.
В Минтуризма также отметили, что всего в регионе уже отдохнуло более шести миллионов человек, а до конца лета ожидается ещё три миллиона туристов.
Ранее Лайф публиковал видео и рассказывал о том, что на пляжах Анапы скопилось огромное количество людей. Тем не менее превращение пляжа в "человейник" не мешает людям получать удовольствие от отдыха. Эксперт связал переполненные пляжи Анапы с отменой туров в Крым.
ТАСС / Дмитрий Феоктистов