Минтуризма Краснодарского края рассказало Лайфу о загруженности курортов

В Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края на фоне сильной заполненности пляжей в Анапе рассказали Лайфу, насколько в целом загружены региональные курорты. В пресс-службе ведомства сообщили, что сейчас в Краснодарском крае работает более десяти тысяч объектов на 600 тысяч мест.

"Сейчас отели Черноморского побережья заполнены на 83%, Азовского — на 73%, загрузка в предгорных территориях — более 50%. Прогнозируем прирост турпотока за лето минимум на два-три процента от уровня прошлого года", — добавили в министерстве.

В Минтуризма также отметили, что всего в регионе уже отдохнуло более шести миллионов человек, а до конца лета ожидается ещё три миллиона туристов.