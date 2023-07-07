В Кронштадте на выходных пройдёт Международный фестиваль цветов

В эти выходные в музейно-историческом парке "Остров фортов" в Кронштадте состоится Международный фестиваль цветов — мероприятие посвящено Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.

В Кронштадте в эти выходные пройдёт Международный фестиваль цветов. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Главная тема праздника в этот раз — 320-летие Санкт-Петербурга. По словам губернатора Александра Беглова, для петербуржцев и гостей города фестиваль является отличной возможностью провести время всей семьёй на свежем воздухе и полюбоваться красотой, которая создана руками флористов.

Посетителей ждёт конкурс лучших работ титулованных мастеров из РФ и ближнего зарубежья. Соревнования будут проходить в номинациях "Лучший букет", "Цветочный костюм", "Цветочный зонт" и "Лучший головной убор". А в большом гала-концерте выступят симфонический оркестр "Семёновский" и ведущие исполнители оперной сцены, уточняет телеканал "Санкт-Петербург".