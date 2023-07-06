В Музее истории Кронштадта открылась выставка о старейшем судоремонтном заводе страны

В Музее истории Кронштадта в честь 165-летнего юбилея местного морского завода открылась выставка "Корабелы Кронштадта", которая повествует об истории одного из старейших судоремонтных предприятий в России. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".

В экспозиции представлены история и достижения самой крупной на Северо-Западе РФ ремонтной базы ВМФ — Кронштадтского морского завода. Посетители смогут увидеть макеты продукции, образцы чугунного литья, инструменты и детали корабельного быта. Также на выставке представлены фотографии, которые раскрывают морскую историю города, включая появление первых петровских сухих доков и ремонт первых атомоходов.

Посетители выставки смогут рассмотреть работы по ремонту крейсера "Аврора", ледокола "Красин", последнего плавучего маяка "Ирбенский", а также музеефикацию АПЛ К-3.

Готовить новую экспозицию сотрудникам музея помогали эксперты из Центрального военно-морского музея. Экспонаты, которые принадлежали заводскому музею, в первый раз были вывезены за пределы острова Котлин.

"Я открываю эту выставку в нашем музее и рассчитываю, что её посетит большое количество людей, чтобы знать о трудовой и военной деятельности завода, как он работает сейчас, в современных условиях", — заявил глава Кронштадтского района Андрей Кононов.