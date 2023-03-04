В Петербурге откроется музей истории Голландской церкви
В Санкт-Петербурге на ремонт закрылся первый этаж отдела литературы по искусству и музыке "НевскийART" Центральной городской публичной библиотеки имени В.В. Маяковского. По словам его заведующей Ольги Довгарь, там откроется музей истории Голландской реформатской церкви, находившейся в здании в XIX веке.
"В том виде, в котором этаж находился до закрытия, он не отвечал никаким современным требованиям. В нём нельзя было проводить мероприятия, демонстрировать фильмы или давать концерты", — сказала она в беседе с газетой "Петербургский дневник".
Помимо этого планируется обустроить гардероб и зону фойе, а также приспособить зал для проведения небольших выставок, концертов, творческих встреч и конференций. Довгарь отметила, что нелишним будет и создание зоны кофе-брейка, так как многие посетители приходят на несколько мероприятий "и, конечно, им нужен небольшой перерыв на кофе".
Работы планируется завершить уже к концу 2023 года, а откроется пространство в начале 2024-го.
Лайф писал, что в Санкт-Петербурге в 2024 году откроется центр киберспорта. Там возведут зал для проведения соревнований, изолированные комнаты для командных тренировок, а также несколько зон активного отдыха с игровыми приставками.
Александр Глуз / "Петербургский дневник"