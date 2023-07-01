В Русском музее рассказали, как "реанимируют" старинные картины и часы XIX века

Сегодня, 1 июля, в России отмечается день реставратора, который в Санкт-Петербурге празднуется официально. В честь этого события специалисты Государственного Русского музея рассказали газете "Петербургский дневник", как реанимируют бумажные памятники, французские часы XIX века и другие произведения искусства.

В коллекции музея — множество памятников архивного искусства, а также исторических документов. Особенно ценный экспонат — альбом дворянской семьи Чичериных с автографом отца поэта Александра Пушкина Сергея, датированный 1820–1870 годами. В те годы гости оставляли в нём впечатления о визите в дом, из-за частого использования состояние альбома портилось. Задача реставраторов — вернуть бумаге прочность.

"Бумага стареет и окисляется, становится хрупкой и ломкой. Вы удивитесь, но основной реагент, который оптимизирует значение кислотности, — это вода. Поэтому для тех листов альбома, где красочный слой не размоется под её воздействием, будет проведена работа по реставрации с использованием воды. Затем реставраторы приступят к восполнению утрат — фрагментов листов", — рассказала художник-реставратор высшей категории Евгения Щукина.

Реставраторы Русского музея за работой по восстановлению картины. Обложка © Газета "Петербургский дневник" / Роман Пименов

Также в отделе реставрации находится полотно Карла Брюллова "Смерть Инессы де Кастро, морганатической жены португальского инфанта дона Педро" 1834 года. Со временем холст начал буквально отходить от своего дубликата, и было принято решение усилить основу картины, чтобы сохранить живопись. Работы по её реставрации планируется завершить осенью 2023 года.