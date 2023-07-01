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1 июля, 01:04

В Русском музее рассказали, как "реанимируют" старинные картины и часы XIX века

В Русском музее рассказали, как "спасают" старинные картины и часы XIX века

<p>Реставраторы Русского музея за работой по восстановлению картины. Обложка © Газета "Петербургский дневник" / <a href="https://spbdnevnik.ru/news/2023-06-30/frantsuzskie-chasy-xix-veka-i-avtograf-deda-pushkina-v-masterskih-russkogo-muzeya-vozvraschayut-k-zhizni-proizvedeniya-iskusstva" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Роман Пименов</a></p>

Реставраторы Русского музея за работой по восстановлению картины. Обложка © Газета "Петербургский дневник" / Роман Пименов

Сегодня, 1 июля, в России отмечается день реставратора, который в Санкт-Петербурге празднуется официально. В честь этого события специалисты Государственного Русского музея рассказали газете "Петербургский дневник", как реанимируют бумажные памятники, французские часы XIX века и другие произведения искусства.

В коллекции музея — множество памятников архивного искусства, а также исторических документов. Особенно ценный экспонат — альбом дворянской семьи Чичериных с автографом отца поэта Александра Пушкина Сергея, датированный 1820–1870 годами. В те годы гости оставляли в нём впечатления о визите в дом, из-за частого использования состояние альбома портилось. Задача реставраторов — вернуть бумаге прочность.

"Бумага стареет и окисляется, становится хрупкой и ломкой. Вы удивитесь, но основной реагент, который оптимизирует значение кислотности, — это вода. Поэтому для тех листов альбома, где красочный слой не размоется под её воздействием, будет проведена работа по реставрации с использованием воды. Затем реставраторы приступят к восполнению утрат — фрагментов листов", — рассказала художник-реставратор высшей категории Евгения Щукина.

Реставраторы Русского музея за работой по восстановлению картины. Обложка © Газета "Петербургский дневник" / Роман Пименов

Реставраторы Русского музея за работой по восстановлению картины. Обложка © Газета "Петербургский дневник" / Роман Пименов

Также в отделе реставрации находится полотно Карла Брюллова "Смерть Инессы де Кастро, морганатической жены португальского инфанта дона Педро" 1834 года. Со временем холст начал буквально отходить от своего дубликата, и было принято решение усилить основу картины, чтобы сохранить живопись. Работы по её реставрации планируется завершить осенью 2023 года.

Работают специалисты и над восстановлением каминных французских часов первой половины XIX века, которые были переданы из Строгановского дворца. Они сильно загрязнились и окислились на внутренних поверхностях, однако мастера смогли не только удалить коррозию, но и запустить часовой механизм.

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Ранее стало известно, что икона "Святая Троица" Андрея Рублёва будет отправлена на реставрацию во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И.Э. Грабаря после экспонирования в московском храме Христа Спасителя.

Анатолий Симоненко
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