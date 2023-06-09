Реставрация иконы "Троица" может занять до года

Икона "Святая Троица" Андрея Рублева будет отправлена на реставрацию во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И. Э. Грабаря после экспонирования в московском храме Христа Спасителя. Как рассказала министр культуры России Ольга Любимова, этот процесс может занять до года.

"Икона отправится на реставрацию – в Центр имени Грабаря, уникальное пространство, где собраны лучшие силы нашей страны… Эта работа может занять до года, как сейчас говорят специалисты", — пояснила Любимова в интервью "Известиям".