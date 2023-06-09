Реставрация иконы "Троица" может занять до года
Министр культуры РФ Любимова: Реставрация иконы "Троица" может занять до года
Икона "Святая Троица" Андрея Рублева будет отправлена на реставрацию во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И. Э. Грабаря после экспонирования в московском храме Христа Спасителя. Как рассказала министр культуры России Ольга Любимова, этот процесс может занять до года.
"Икона отправится на реставрацию – в Центр имени Грабаря, уникальное пространство, где собраны лучшие силы нашей страны… Эта работа может занять до года, как сейчас говорят специалисты", — пояснила Любимова в интервью "Известиям".
Кроме того, планируется изготовление новой капсулы для иконы, "ещё серьёзнее, ещё безопаснее для этого образа". Любимова добавила, что после реставрации "Троица" будет передана в Троице-Сергиеву лавру в Сергиевом Посаде. При этом икона останется в государственной коллекции.
Напомним, патриарх Кирилл просил разрешения выставить "Троицу" Рублёва в храме Христа Спасителя в связи с праздником Святой Троицы всего на две недели, но президент Владимир Путин вернул святыню церкви бессрочно. Икону привезли в московский храм 3 июня, ранее уже сообщалось, что затем её ожидает плановая реставрация.