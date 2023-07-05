Петербуржцам расскажут о свадебных традициях предков ко Дню Петра и Февронии

В Санкт-Петербурге открылась выставка, которая посвящена Дню семьи, любви и верности. Её могут посетить все желающие на Малой Садовой улице и послушать о свадебных традициях предков, сообщает газета "Петербургский дневник".

Это совместный проект газеты "Петербургский дневник", Комитета по делам ЗАГС и администрации Центрального района в рамках нацпроекта "Демография". Выставка посвящена семьям из Северной столицы. Часть экспозиции подготовлена роддомом № 10 и называется "Многодетные истории". Любой желающий может узнать их, просканировав QR-коды.

Особое место занимают и юбиляры семейной жизни — 17 пар из Центрального района, которых в этом году наградят медалью "За любовь и верность". Также на стендах представлена история местных загсов, открытия первого в стране Дворца бракосочетания, а также Дворца торжественной регистрации рождений "Малютка".

В Петербурге более 600 тысяч семей с детьми, из которых более 53 тысяч — многодетные. В нынешнем году в городе зарегистрировали более 20 тысяч браков. Кроме того, в Петербурге в 2023-м родилось уже свыше 22 тысяч малышей.