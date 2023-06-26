Санкт-Петербург попал в топ-10 самых популярных городов у туристов за июль

Северная столица вошла в десятку самых популярных туристских направлений июля — она заняла третье место, уступив лишь Сочи и Анапе. Все остальные города списка — тоже курортные.

Как уточняет газета "Петербургский дневник", путешественники круглый год находят развлечения в городе на Неве, но самый высокий сезон — лето, которое особо привлекает своими белыми ночами и разнообразием мероприятий.

Например, в День семьи, любви и верности (8 июля) в музейно-историческом парке "Остров фортов" состоится Международный фестиваль цветов. Также в июле на нескольких площадках под открытым небом пройдёт XII Санкт‑Петербургский международный фестиваль "Опера — всем". А на Елагином острове состоится Фестиваль уличных театров.

Петербург также привлекает гостей и как туристический центр проекта "Серебряное ожерелье России": отсюда стартуют железнодорожные, водные, авиационные и автомобильные маршруты по всем регионам Северо-Запада. Председатель Комитета по развитию туризма Сергей Корнеев отмечает, что запросы современных туристов меняются: сейчас в приоритете не пассивный отдых, а новые знания, впечатления и эмоции.

"Город на Неве может это дать в полной мере. Речь идёт не только о музеях и дворцах. Современный Петербург необычайно многогранен. Это общественные пространства и выставочные залы, экологические тропы и парки, спортивные события и гастрономия — то, что мы называем новой туристской географией. Кстати, пляжи и курортная инфраструктура у нас тоже есть", — рассказал Корнеев.