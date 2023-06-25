Проход брига "Россия" под залпы салюта стал кульминацией "Алых парусов"

В Северной столице на Дворцовой площади состоялся праздник выпускников "Алые паруса". Традиционно кульминацией торжества стал проход по Неве легендарного брига "Россия" под залпы праздничного салюта. Трансляцию этого события вёл старейший российский федеральный телеканал с центром вещания из Санкт-Петербурга — Пятый канал.

Проход брига "Россия" по Неве под залпы салюта стал кульминацией "Алых парусов". Видео © t.me / "Спикер Бельский" (Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский)

В этом году ведущими праздника стали Дмитрий Хрусталёв и Ида Галич. Для выпускников была подготовлена праздничная программа, в которой выступили Юлианна Караулова, Полина Гагарина, Gafur, Burito, Тося Чайкина, а также группы Моя Мишель, "Чайф", The Hatters и Gayazovs Brothers.

Традиционно кульминационным событием торжества стал проход брига "Россия" с алыми парусами по акватории Невы под залпы масштабного пиротехнического шоу. Гости фестиваля встретили корабль радостными криками и аплодисментами, а на палубе их встретил гость — певец Shaman, который исполнил песню "С чего начинается Родина".

Стоит заметить, что в этом году праздник выпускников состоялся и в Мариуполе, где транслировались события во время торжества в Санкт-Петербурге. Чтобы увидеть проход яхты "Ассоль" под алыми парусами, на городской пристани собралось около 200 выпускников из разных школ города.