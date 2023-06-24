"Символ перехода": Факелы Ростральных колонн зажгутся в честь "Алых парусов" в Петербурге

В Санкт-Петербурге в честь "Алых парусов" факелы Ростральных колонн зажгутся дважды: в день проведения генеральной репетиции, а также на самом общегородском празднике выпускников.

"У нас есть замечательная традиция — зажигать факелы Ростральных колонн по праздникам и торжественным датам. "Алые паруса" — это не только праздник для выпускников, но и символ перехода в новую, взрослую жизнь, символ светлого будущего, полного надежды и возможностей, которое открывается перед каждым выпускником", — цитирует газета "Петербургский дневник" слова губернатора Петербурга Александра Беглова.

Уже сегодня гости и жители северной столицы могли наблюдать зажжение факелов Ростральных колонн — с 21:00 до 02:00 часов состоялась генеральная репетиция праздника в акватории Невы.