"Символ перехода": Факелы Ростральных колонн зажгутся в честь "Алых парусов" в Петербурге
В Санкт-Петербурге в честь "Алых парусов" зажгут факелы Ростральных колонн
В Санкт-Петербурге в честь "Алых парусов" факелы Ростральных колонн зажгутся дважды: в день проведения генеральной репетиции, а также на самом общегородском празднике выпускников.
"У нас есть замечательная традиция — зажигать факелы Ростральных колонн по праздникам и торжественным датам. "Алые паруса" — это не только праздник для выпускников, но и символ перехода в новую, взрослую жизнь, символ светлого будущего, полного надежды и возможностей, которое открывается перед каждым выпускником", — цитирует газета "Петербургский дневник" слова губернатора Петербурга Александра Беглова.
Уже сегодня гости и жители северной столицы могли наблюдать зажжение факелов Ростральных колонн — с 21:00 до 02:00 часов состоялась генеральная репетиция праздника в акватории Невы.
Лайф напоминает, что в прошлом году главной темой праздника выпускников "Алые паруса" в Петербурге стали вечные ценности. В концепции по традиции нашли отражение важные вехи истории России, в частности 350-летие со дня рождения Петра I.
wikipedia / Kora27