Дворцовый мост в Петербурге разведут под вьетнамскую музыку в честь Хо Ши Мина

В Санкт-Петербурге в ночь на 30 июня Дворцовый мост разведут под тематический плейлист, подготовленный к 100-летию прибытия вьетнамского революционера Хо Ши Мина в Петроград. Как пишет газета "Петербургский дневник", это произойдёт в рамках шоу "Поющие мосты".

Жители и гости Северной столицы смогут услышать композиции, посвящённые национальному лидеру Вьетнама и одному из родоначальников российско-вьетнамских отношений. Главный редактор газеты "Петербургский дневник", которая с 2016 года проводит шоу "Поющие мосты" при поддержке городского Комитета по печати и взаимодействию со СМИ, рассказал, что на протяжении сезона прозвучат и другие тематические плейлисты, в частности ко Дню любви, семьи и верности, ко Дню ВМФ, спортивный плейлист и другие.