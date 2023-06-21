В Петербурге над ночной Невой прозвучит "Катюша" в исполнении Руслановой
В Санкт-Петербурге в ночь на 22 июня состоится традиционное звуковое шоу "Поющие мосты". При разведении Дворцового моста будет использован плейлист, собранный из архивных записей специально ко Дню памяти и скорби.
"Впервые на "Поющих мостах" прозвучит победный голос Лидии Руслановой в архивной записи песни Матвея Блантера "Катюша". Именно голос Руслановой звучал в 1945 году на ступенях Рейхстага, — рассказал главный редактор газеты "Петербургский дневник" Кирилл Смирнов.
Также прозвучат фрагменты первой части Седьмой ("Ленинградской") симфонии Дмитрия Шостаковича, архивные записи Клавдии Шульженко, Ансамбля песни и пляски Советской армии имени А.В. Александрова, инструментальные версии легендарных песен "На безымянной высоте", "Три танкиста", "Прощание славянки", "Синий платочек", "Священная война".
Шоу "Поющие мосты" реализуется в Санкт-Петербурге с 2016 года газетой "Петербургский дневник" при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со СМИ.
А ранее Лайф писал, что в Волгограде в День памяти и скорби зажгут одну из самых больших огненных картин. Новые регионы России также присоединятся к памятной акции по созданию картин из зажжённых свечей.