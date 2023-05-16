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16 мая, 12:51

Хо Ши Мин "поселится" на проспекте Просвещения в Петербурге

В Санкт-Петербурге установят памятник первому президенту Вьетнама Хо Ши Мину

<p>То, как будет выглядеть памятник Хо Ши Мину в Санкт-Петербурге. Обложка © <a href="https://www.gov.spb.ru/press/governor/201566/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Gov.spb.ru</a></p>

То, как будет выглядеть памятник Хо Ши Мину в Санкт-Петербурге. Обложка © Gov.spb.ru

В Северной столице появится памятник первому президенту Демократической Республики Вьетнам Хо Ши Мину. Как сообщил телеканал "Санкт-Петербург", об этом было объявлено в начале Недели Вьетнама в городе, приуроченной к 133-летию со дня рождения революционера и 100-летию его визита в Петроград.

На этот период в городе запланирован ряд мероприятий, в числе которых — концерт с участием артистов из двух стран. По словам заместителя председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Вячеслава Калганова, соответствующее решение было принято ещё несколько лет назад.

"Идея создания этого памятника витала в воздухе. Официально было принято решение о том, что памятник будет создан в сентябре 2019 года, когда нас посетил заведующий отделом пропаганды Центрального комитета партии, член политбюро Во Ван Тхыонг, на встрече с губернатором Александром Бегловым было как раз принято это решение", заявил он.

Четырёхметровый монумент откроют к 30 июня на пересечении улиц Хошимина и проспекта Просвещения. Помимо того, в Невской ратуше откроется выставка к 100-летию визита политика, а архивный комитет представит материалы о сотрудничестве города и азиатского государства. Кроме того, запланирована конференция по IT-технологиям.

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Матвей Константинов
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