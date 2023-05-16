Хо Ши Мин "поселится" на проспекте Просвещения в Петербурге

В Северной столице появится памятник первому президенту Демократической Республики Вьетнам Хо Ши Мину. Как сообщил телеканал "Санкт-Петербург", об этом было объявлено в начале Недели Вьетнама в городе, приуроченной к 133-летию со дня рождения революционера и 100-летию его визита в Петроград.

На этот период в городе запланирован ряд мероприятий, в числе которых — концерт с участием артистов из двух стран. По словам заместителя председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Вячеслава Калганова, соответствующее решение было принято ещё несколько лет назад.

"Идея создания этого памятника витала в воздухе. Официально было принято решение о том, что памятник будет создан в сентябре 2019 года, когда нас посетил заведующий отделом пропаганды Центрального комитета партии, член политбюро Во Ван Тхыонг, на встрече с губернатором Александром Бегловым было как раз принято это решение", — заявил он.

Четырёхметровый монумент откроют к 30 июня на пересечении улиц Хошимина и проспекта Просвещения. Помимо того, в Невской ратуше откроется выставка к 100-летию визита политика, а архивный комитет представит материалы о сотрудничестве города и азиатского государства. Кроме того, запланирована конференция по IT-технологиям.