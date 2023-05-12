Под Наро-Фоминском закрыли незаконную стройку у памятника ВОВ
Главгосстройнадзор Московской области пресёк незаконную стройку у памятника ВОВ под Наро-Фоминском. Обложка © Telegram / Главгосстройнадзор МО
Главгосстройнадзор пресёк незаконное строительство у мемориала "Слава солдату — победителю в Великой Отечественной войне 1941–1945" в деревне Новоглаголево под Наро-Фоминском в Подмосковье. Сотрудники ведомства обнаружили там бетонный фундамент под парковку.
Ранее о том, что состоянию памятника героям Великой Отечественной войны угрожает стройка, сообщили представители организации "Военно-техническое общество". В беседе с изданием "Вести Подмосковья" активисты рассказали, что территория около памятника захламляется строительным мусором. Также повреждаются деревья, кустарники и цветы. Вслед за этим ситуацией заинтересовались в Главгосстройнадзоре.
"Сотрудники ведомства направили в администрацию округа уведомление о выявлении незаконной постройки для составления иска в суд на снос объекта. Самовольное строительство на соседствующем с мемориалом участке остановлено", — подчеркнули в ведомстве.
Ранее Лайф писал про топ-7 памятников Великой Отечественной войне, которые появились в России за последние 20 лет. Среди них музей "Мемориал Победы", который в 2005 году был торжественно открыт в городе Мышкине Ярославской области.