Под Наро-Фоминском закрыли незаконную стройку у памятника ВОВ

Главгосстройнадзор пресёк незаконное строительство у мемориала "Слава солдату — победителю в Великой Отечественной войне 1941–1945" в деревне Новоглаголево под Наро-Фоминском в Подмосковье. Сотрудники ведомства обнаружили там бетонный фундамент под парковку.

Ранее о том, что состоянию памятника героям Великой Отечественной войны угрожает стройка, сообщили представители организации "Военно-техническое общество". В беседе с изданием "Вести Подмосковья" активисты рассказали, что территория около памятника захламляется строительным мусором. Также повреждаются деревья, кустарники и цветы. Вслед за этим ситуацией заинтересовались в Главгосстройнадзоре.

"Сотрудники ведомства направили в администрацию округа уведомление о выявлении незаконной постройки для составления иска в суд на снос объекта. Самовольное строительство на соседствующем с мемориалом участке остановлено", — подчеркнули в ведомстве.