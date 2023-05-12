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12 мая, 17:16

Под Наро-Фоминском закрыли незаконную стройку у памятника ВОВ

<p>Главгосстройнадзор Московской области пресёк незаконную стройку у памятника ВОВ под Наро-Фоминском. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/gsnmo/4253?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Главгосстройнадзор МО</a></p>

Главгосстройнадзор Московской области пресёк незаконную стройку у памятника ВОВ под Наро-Фоминском. Обложка © Telegram / Главгосстройнадзор МО

Главгосстройнадзор пресёк незаконное строительство у мемориала "Слава солдату — победителю в Великой Отечественной войне 1941–1945" в деревне Новоглаголево под Наро-Фоминском в Подмосковье. Сотрудники ведомства обнаружили там бетонный фундамент под парковку.

Ранее о том, что состоянию памятника героям Великой Отечественной войны угрожает стройка, сообщили представители организации "Военно-техническое общество". В беседе с изданием "Вести Подмосковья" активисты рассказали, что территория около памятника захламляется строительным мусором. Также повреждаются деревья, кустарники и цветы. Вслед за этим ситуацией заинтересовались в Главгосстройнадзоре.

"Сотрудники ведомства направили в администрацию округа уведомление о выявлении незаконной постройки для составления иска в суд на снос объекта. Самовольное строительство на соседствующем с мемориалом участке остановлено", — подчеркнули в ведомстве.

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Ранее Лайф писал про топ-7 памятников Великой Отечественной войне, которые появились в России за последние 20 лет. Среди них музей "Мемориал Победы", который в 2005 году был торжественно открыт в городе Мышкине Ярославской области.

Никита Осипов
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