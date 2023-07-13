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13 июля, 09:57

Чемпионат России по парусному спорту стартовал в Петербурге

В Санкт-Петербурге стартовал чемпионат России по парусному спорту в классе яхт SB20. На протяжении четырёх дней в акватории Финского залива спортсмены со всей страны и не только будут сражаться за звание лучших.

В Петербурге стартовал чемпионат России по парусному спорту. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Участие принимают 30 команд — сотня сильнейших спортсменов из Петербурга, Москвы, Саратова, Екатеринбурга, Челябинска, Севастополя, Хабаровска и Владивостока, а также Республики Беларусь", — сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Накануне спортсмены провели пробные испытания, а сегодня состоится официальное открытие регаты. Отметим, что все участники являются победителями Олимпийских игр, всероссийских, а также международных соревнований.

Фестиваль "Белые ночи Санкт-Петербурга" состоится 18 и 19 июля

Фестиваль "Белые ночи Санкт-Петербурга" состоится 18 и 19 июля

Ранее Лайф сообщал, что на минувших выходных в Кронштадте прошёл Международный фестиваль цветов. Мероприятие было посвящено Дню семьи, любви и верности.

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Телеканал "Санкт-Петербург"

Наталья Исакова
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