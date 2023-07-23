Врач рассказала, как укрепить психическое здоровье за 30 минут в день

Регулярные физические упражнения положительно сказываются на психическом здоровье человека. К тому же прогулки на свежем воздухе — это хороший способ добавить активность в повседневную жизнь. Об этом в беседе с Лайфом рассказала медицинский психолог "СМ-Клиники" Любовь Крушинских. По её словам, природные звуки могут положительно влиять на организм человека и способствовать процессам самовосстановления.

"Исследования показывают, что даже короткие прогулки на свежем воздухе снижают уровень стресса и улучшают настроение. Это связано с тем, что любая физическая активность способствует выделению гормонов счастья, таких как серотонин и эндорфин", — отметила она.

Вместе с тем прогулки на свежем воздухе улучшают качество сна, а это тоже важно для эмоционального благополучия. Также есть исследования, доказывающие положительное воздействие такого рода физической активности на когнитивные функции, включая память, концентрацию, умственную деятельность и работоспособность. Дело в том, что прогулки способствуют увеличению поступления кислорода в организм и улучшению кровообращения.

Кроме того, прогулки могут помочь людям с депрессией в сочетании с медикаментозной и психологической терапией. Крушинских отметила, что это важное заболевание, лечение которого должно проводится под наблюдением и руководством врача. Ещё прогулки помогают справиться с тревогой, паническими атаками, различными видами невроза и определёнными психотическими состояниями за счёт ощущения "я могу".

"Когда человек совершает прогулку, он соединяется со своим внутренним "я могу" — ощущением своей способности к действию: "Я могу идти по улице, я делаю шаги", "Я иду", "Я могу идти в одну сторону, могу в другую", "Я выбираю идти или остановиться". Мозг чётко реагирует на все эти выборы, посылая сигналы: "Я могу", "Я делаю", "Я свободен в своём выборе", — объяснила врач.

Для это всего-то нужно выбраться на прогулку в парк или зелёную зону, где есть пение птиц. В неделю рекомендуется минимум 150–300 минут физической активности, то есть в день нужно выходить на улицу на полчаса. При желании можно увеличить время прогулки.