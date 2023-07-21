Россиянам назвали 7 способов побороть летнюю апатию

Лето в этом году выдалось аномально жарким в одних регионах и дождливым в других, а иногда погода независимо от области меняется каждый день, если не каждый час. В жару сконцентрироваться на работе особенно трудно. Как побороть "летнюю депрессию", рассказывает РИА "ФедералПресс".

Основные симптомы "тепловой лени" — удручённость, недовольство собой и всем миром, раздражительность, апатия и низкая работоспособность. Дело в том, что летом увеличение светового дня приводит к нарушению выработки мелатонина, который отвечает за хороший сон. Настоящим испытанием тёплый сезон становится для аллергиков, у женщин причиной апатии часто становится лишний вес, а у офисных работников — отсутствие отпуска.

Врачи призывают не оставлять без внимания плохое настроение и советуют пить больше воды, использовать кондиционер с осторожностью, а во избежание теплового удара носить закрытую одежду и головной убор. Но есть и другие лайфхаки.

Чтобы настроиться на работу, нужно найти мотивацию к совершению чего-то грандиозного и настроить себя как минимум на промежуточный результат. Также поможет чёткий план действий — разделяйте дела важные и второстепенные и вычёркивайте их по мере выполнения. Ежедневно выделяйте приоритетные задачи, начиная день с самого важного, тогда чувство удовлетворения будет сопровождать вас весь день. Комфортная обстановка вокруг тоже повлияет на настроение — можно снять надоедливую картину или сделать перестановку.

Побороть депрессию поможет и эффект "отложенного удовольствия" — предайтесь мечтам о том, как вы совсем скоро уедете в отпуск, это облегчит выполнение сложных задач. А чтобы не заболеть в самое жаркое время года, тщательно следите за своим здоровьем. Если отпуск этим летом вам уже не светит, нужно научиться наслаждаться вещами, которые окружают вас здесь и сейчас, — посидеть на открытой террасе кафе или прогуляться по парку.

Помимо перечисленного, есть и народные советы: например, поставить на столе пучок мяты или базилика. Аромат душистых трав стимулирует работу мозга и улучшает память. Но главным правилом хорошего настроения остаётся прогулка по парку или городу, к тому же она поможет настроиться на крепкий сон.