"Ещё пять минуточек!": Психолог объяснила, на какое время нужно заводить будильник
Психолог Полина: Досыпать по 5 минут после звона будильника вредно для здоровья
Привычка ставить будильник за 5-10 минут до запланированного пробуждения вредит здоровью. Об этом россиян предупредила доцент кафедры психологического консультирования факультета психологии Государственного университета просвещения Анжелика Полина.
"Обычно она [привычка] возникает в молодости, когда перестраиваются наши внутренние биологические ритмы и вместе с тем часто меняется ранее привычный распорядок дня. Априори многие из нас считают, что вставать не спеша полезно. Но врачи уверены в обратном. По их мнению, от досыпов по 5–10 минут куда больше вреда, чем пользы", — объяснила психолог в беседе с NEWS.ru.
Полина подчеркнула, что лишние 10 минут никак не помогут почувствовать себя выспавшимся, зато установка на дополнительный сон сбивает с толку мозг и приводит к повышенной выработке мелатонина. Таким образом, вместо бодрости люди испытывают только большую сонливость и усталость. Будильник следует ставить на то время, в которое необходимо проснуться, а вставать нужно по первому же его сигналу, посоветовала психолог. Это не значит, что нельзя поставить повтор звонка, но он нужен не для того, чтобы доспать, а ради подстраховки на случай слишком крепкого сна.
Аромадиффузор, фотографии, дневник: Названы лайфхаки, которые помогут вернуться к работе после отпуска
Ранее психолог подсказала, какие мелодии будильника лучше всего помогают преодолевать инерцию сна. Например, прекрасно подойдут композиции Петра Чайковского и Эдварда Грига.
Freepik