"Ещё пять минуточек!": Психолог объяснила, на какое время нужно заводить будильник

Полина подчеркнула, что лишние 10 минут никак не помогут почувствовать себя выспавшимся, зато установка на дополнительный сон сбивает с толку мозг и приводит к повышенной выработке мелатонина. Таким образом, вместо бодрости люди испытывают только большую сонливость и усталость. Будильник следует ставить на то время, в которое необходимо проснуться, а вставать нужно по первому же его сигналу, посоветовала психолог. Это не значит, что нельзя поставить повтор звонка, но он нужен не для того, чтобы доспать, а ради подстраховки на случай слишком крепкого сна.