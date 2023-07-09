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9 июля, 13:50

Аромадиффузор, фотографии, дневник: Названы лайфхаки, которые помогут вернуться к работе после отпуска

Психолог Яушева: Встречи с друзьями помогут вернуться к работе после отпуска

Чтобы после отпуска было легче окунуться в работу, есть несколько простых, но действенных лайфхаков. Например, снизить стресс помогут встречи с друзьями или аромадиффузор, напоминающий о проведённом отдыхе, а структурировать мысли и выплеснуть весь негатив можно с помощью обыкновенного дневника. Об этом рассказала психолог медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" Дарья Яушева.

"Не нужно требовать от себя многого по возвращении. Стоит разрешить себе грустить и войти в режим максимально плавно, постепенно возвращаясь к привычному расписанию. Есть те, кому помогает, когда частичку отпуска они приносят на рабочее место: сувениры, фотографии, ароматические диффузоры, привезённые из отпуска", — приводит её слова "Газета.ru".

Чтобы заранее переключиться на рабочий режим, можно вернуться из отпуска на день раньше и отдохнуть в привычной обстановке. А тем, кто хочет подойти к делу со всей серьёзностью, стоит обзавестись личным дневником. В блокнот можно записывать не только самое сокровенное, но и выплеснуть накопившиеся негативные эмоции в разговоре с невидимым собеседником, а также поддержать себя и структурировать мысли.

Кроме того, прийти в норму могут помочь и упражнения для релаксации, возвращающие человека в состояние "здесь и сейчас". Помимо этого, полезно будет составить списки дел и обозначить границы между работой и личной жизнью, чётко определив время, которое можно потратить на почту или звонки.

Психолог назвала три правила, которые помогут не прошляпить отпуск

Психолог назвала три правила, которые помогут не прошляпить отпуск

Зачастую после возвращения из отпуска люди грустят, ощущают тревогу, чувство вины и сильное желание уволиться. Как правило, в течение двух недель такая "хандра" проходит, однако если вас продолжают мучить подобные симптомы, то лучше обратиться за медицинской помощью к специалисту, рассказала Яушева ранее.

Обложка ©

Freepik

Николь Вербер
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