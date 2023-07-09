Аромадиффузор, фотографии, дневник: Названы лайфхаки, которые помогут вернуться к работе после отпуска

Чтобы после отпуска было легче окунуться в работу, есть несколько простых, но действенных лайфхаков. Например, снизить стресс помогут встречи с друзьями или аромадиффузор, напоминающий о проведённом отдыхе, а структурировать мысли и выплеснуть весь негатив можно с помощью обыкновенного дневника. Об этом рассказала психолог медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" Дарья Яушева.

"Не нужно требовать от себя многого по возвращении. Стоит разрешить себе грустить и войти в режим максимально плавно, постепенно возвращаясь к привычному расписанию. Есть те, кому помогает, когда частичку отпуска они приносят на рабочее место: сувениры, фотографии, ароматические диффузоры, привезённые из отпуска", — приводит её слова "Газета.ru".

Чтобы заранее переключиться на рабочий режим, можно вернуться из отпуска на день раньше и отдохнуть в привычной обстановке. А тем, кто хочет подойти к делу со всей серьёзностью, стоит обзавестись личным дневником. В блокнот можно записывать не только самое сокровенное, но и выплеснуть накопившиеся негативные эмоции в разговоре с невидимым собеседником, а также поддержать себя и структурировать мысли.

Кроме того, прийти в норму могут помочь и упражнения для релаксации, возвращающие человека в состояние "здесь и сейчас". Помимо этого, полезно будет составить списки дел и обозначить границы между работой и личной жизнью, чётко определив время, которое можно потратить на почту или звонки.