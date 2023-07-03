Россиянам объяснили, как не сойти с ума после возвращения на работу из отпуска
Психолог Яушева: Конец отпуска может вызвать тревогу, отчаяние и чувство вины
Окончание отпуска может сопровождаться депрессией, выраженной в тревоге, чувстве вины и сильном желании уволиться. Обычно эти симптомы проходят в течение двух недель, но если этого не происходит, то следует обратиться за медицинской помощью к специалисту. Об этом рассказала Дарья Яушева, психолог онлайн-сервиса "Сбер Здоровье".
"Возвращаться к работе после отпуска бывает очень непросто. Как после поездки на море, так и после отдыха дома настроение может испортиться перед первым рабочим днём. Симптомы депрессии — эмоциональный дискомфорт, подавленность, печаль, отчаяние, тревога, чувство вины, может пропасть интерес к привычным занятиям", — рассказала психолог в беседе с "Газетой.ru".
Человека могут одолевать мысли о том, что он больше не способен справляться со своей работой, а также о том, что отсутствие желания вернуться к привычной деятельности — неопровержимый аргумент в пользу увольнения, добавила эксперт. Недуг зачастую сопровождается психосоматическими проявлениями: схожее с простудным заболеванием состояние, головокружение, тошнота. Могут появляться и проблемы с аппетитом, сном, а также концентрацией внимания. Но, как правило, депрессия длится не более двух недель и сходит на нет сама собой.
"Всё это в норме может длиться до двух недель. Это период адаптации к изменившимся условиям. Если после двух недель состояние не улучшилось, стоит обратиться к специалисту", — заключила психолог.
Отпуск обычно положительно сказывается на здоровье человека, если только он не слишком короткий. Терапевт Сергей Шубин ранее рассказывал о том, что для благотворного влияния на организм отдых от работы должен быть длиннее пяти дней.
Freepik