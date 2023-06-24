Россиянам назвали минимальный срок полезного для здоровья отпуска

Отпуск может принести пользу здоровью, если продлится не менее пяти дней. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал терапевт Сергей Шубин.

"Золотая продолжительность отпуска — 14 дней. Это стандарт для полноценного отдыха. У каждого представления об отдыхе разные: кто-то лежит на пляже, кто-то карабкается в горы, кто-то пишет книги. Но в любом случае отдых должен быть не менее пяти дней, 14 дней — оптимально, чтобы восстановиться", — пояснил Шубин.

Эксперт посоветовал разнообразить отдых прогулками, плаванием и занятиями спортом, чтобы укрепить иммунитет и поддержать хорошую физическую форму. Также стоит помнить о необходимости обеспечивать себе защиту от солнца: пользоваться специальным кремом, носить головной убор и защитные очки.

Также Шубин советует следить за питанием и питьевым режимом, есть свежие фрукты и овощи и не перебарщивать с количеством употребляемой пищи.