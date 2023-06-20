Названо 2 неожиданных продукта, с которыми вы играете в "русскую рулетку" в жарких странах

Стритфуд помогает быстро решить вопрос питания на курортах, но частое нарушение технологий хранения продуктов для приготовления таких блюд может стать причиной серьёзных проблем с пищеварением. Какие два продукта наиболее опасны и что класть в аптечку на случай отравления, рассказал РИА "ФедералПресс" врач-токсиколог и фармаколог Александр Эдигер.

"Фастфуд в любой стране — это быстрая еда и с точки зрения потребления, и с точки зрения хранения и приготовления. Самый страшный бич — это нарушение технологии приготовления. Мясо и соусы часто хранятся непередаваемо дольше, чем это допустимо санитарными нормами. Из-за этого происходит очень быстрое развитие патогенной флоры, которая может спровоцировать токсикоинфекцию. Это если повезёт. Если не повезёт — уличная еда также может стать причиной проявления сальмонеллёза, брюшного тифа", — предупредил врач.

Продавцы в жарких странах уже знают о пристрастии россиян к майонезу и добавляют его не только в фастфуд, но и в другие блюда даже в лучших точках питания и солидных отелях. Однако соус совершенно несовместим с любым горячим продуктом — он начинает разлагаться. Такой еды нужно избегать, иначе шанс получить в хорошем случае лёгкое отравление колоссальный — почти 100%", предупреждает Эдигер.

Что касается напитков, то за границей нужно покупать исключительно бутилированную воду и ни при каких обстоятельствах не брать её со льдом, советует токсиколог. Его чаще всего делают из водопроводной воды, которая в большинстве стран непригодна для питья.

Также врач рекомендует брать с собой антибактериальные препараты. Первое лекарство — для состояния кишечника (например, энтерофурил), второе — общего действия (например, левофлоксацин дозой до 1000 мг). В чужой стране нельзя ждать быстрого приезда скорой, поэтому следует подстраховаться, говорит Эдигер.