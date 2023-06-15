Как облегчить страдания, если в съеденной накануне шаурме притаилась сальмонелла — советы врача

Сальмонелла — это бактерия, которая может привести к серьёзным заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Она может находиться в продуктах животного происхождения, таких как мясо, птица, молоко и яйца. Кроме того, сальмонелла может попасть в продукты через контакт с инфицированными поверхностями — руками, кухонными принадлежностями и посудой. Об этом Лайфу рассказал Павел Раменский, врач-терапевт и руководитель первого филиала городской московской поликлиники № 195, комментируя ситуацию с массовым отравлением шаурмой в Братске.

Симптомы отравления сальмонеллой включают в себя тошноту, рвоту, диарею, жар и боль в животе, сообщил врач. В первые часы после употребления инфицированных продуктов может быть трудно определить, что именно вызвало отравление. Самостоятельно дома можно попробовать уменьшить симптомы отравления, выпивая много жидкости и питаясь лёгкой пищей. Однако важно понимать, что если симптомы не улучшаются, а только ухудшаются, нужно обратиться к врачу для получения квалифицированной медицинской помощи, подчеркнул доктор.

Терапевт уточнил, что последствия отравления сальмонеллой могут быть различными. В лёгких случаях это может быть временная диарея и тошнота, которая проходит в течение нескольких дней. Однако в тяжёлых случаях, особенно у людей с ослабленной иммунной системой, сальмонелла может вызвать серьёзные осложнения, такие как сепсис и инфекционный шок.

Чтобы избежать отравления сальмонеллой, следует придерживаться базовых правил гигиены при приготовлении и употреблении пищи, объяснил Раменский. Необходимо тщательно мыть руки и кухонные принадлежности перед и после приготовления пищи, следить за температурой хранения продуктов и не употреблять продукты, которые выглядят несвежими или имеют неприятный запах.

Важно помнить, что отравление сальмонеллой может протекать в очень тяжёлой форме. Если есть подозрение, что вы или кто-то из ваших близких отравился, необходимо обратиться к врачу. Только квалифицированный специалист может определить причину отравления и назначить необходимое лечение, подытожил терапевт.