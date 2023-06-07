СКР заинтересовался делом о массовом заражении сальмонеллой в известном суши-баре

Следственный комитет России заинтересовался обстоятельством массового заражения людей сальмонеллёзом после употребления роллов из популярной доставки японской кухни в Свердловской области. Доклад по факту проверки инцидента потребовал руководитель ведомства Александр Бастрыкин.

"В начале июня 2023 года в медучреждения города Екатеринбурга с жалобами на плохое самочувствие обратился ряд граждан, которые употребляли продукты, приобретённые в одном из заведений общественного питания. На сегодняшний день зафиксировано 22 случая заболевания сальмонеллёзом среди людей, приобретавших еду в указанном заведении", — сказано в сообщении ведомства.

Речь идёт о доставке японской кухни "Ёбидоёби". После инцидента Роспотребнадзор выяснил, что в заведении не соблюдаются требования к хранению продукции, поточности движения сырья и готового продукта, а у сотрудников нет медицинских книжек. Владельцу пункта выдали предписание о приостановке работы, обследовании всех работников и проведении дезинфекции помещения.