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6 июня, 23:19

СКР заинтересовался делом о массовом заражении сальмонеллой в известном суши-баре

СКР изучит обстоятельства массового заражения сальмонеллёзом на Урале

Следственный комитет России заинтересовался обстоятельством массового заражения людей сальмонеллёзом после употребления роллов из популярной доставки японской кухни в Свердловской области. Доклад по факту проверки инцидента потребовал руководитель ведомства Александр Бастрыкин.

"В начале июня 2023 года в медучреждения города Екатеринбурга с жалобами на плохое самочувствие обратился ряд граждан, которые употребляли продукты, приобретённые в одном из заведений общественного питания. На сегодняшний день зафиксировано 22 случая заболевания сальмонеллёзом среди людей, приобретавших еду в указанном заведении", — сказано в сообщении ведомства.

Речь идёт о доставке японской кухни "Ёбидоёби". После инцидента Роспотребнадзор выяснил, что в заведении не соблюдаются требования к хранению продукции, поточности движения сырья и готового продукта, а у сотрудников нет медицинских книжек. Владельцу пункта выдали предписание о приостановке работы, обследовании всех работников и проведении дезинфекции помещения.

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Лайф напоминает, что накануне в Екатеринбурге более десяти человек были госпитализированы с сальмонеллёзом после заказа роллов из популярного заведения японской кухни. Все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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