В Екатеринбурге 13 человек госпитализированы после заказа роллов

В Екатеринбурге более 10 человек госпитализированы с сальмонеллёзом после заказа роллов из доставки японской кухни "Ёбидоёби". Об инциденте рассказали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"Тринадцать клиентов доставки "Ёбидоёби" заразились сальмонеллёзом <...>. Все заболевшие с клиникой средней тяжести госпитализированы в инфекционное отделение стационара в период с 2 по 4 июня", — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

По данным Роспотребнадзора, в пункте доставки не соблюдаются требования к хранению продукции, поточности движения сырья и готового продукта. Кроме того, эксперты выявили, что не ведётся контроль температурно-влажностного режима, а у части продукции отсутствуют маркировка и документация. Кроме того, нарушаются дезинфекционный режим, правила маркировки инвентаря. Также в Роспотребнадзоре добавили, что у сотрудников нет медицинских книжек. Владельцу пункта выдали предписание о приостановке работы, обследовании всех работников и проведении дезинфекции помещения.