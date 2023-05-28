Врач назвал тартар из говядины ядерной бомбой для организма

Тартар из говядины — вкусное и популярное в ресторанах лакомство. Однако, по словам онколога Данаила Назлиева, несоблюдение правил приготовления блюда или заражение мяса способны сделать его "ядерной бомбой" для организма, несущей ряд опасных заболеваний и даже смерть.

"Тартар из сырой говядины может содержать много тех же бактерий, что и любое другое сырое мясо, таких как сальмонелла, листерия, кишечная палочка и кампилобактер. Хотя можно снизить риск заражения этими бактериями, храня говядину в холодильнике вдали от других продуктов, всё же можно заразиться инфекцией, употребляя это блюдо", — написал врач в своём телеграм-канале.

Медик предупредил, что, попадая в пищеварительный тракт, бактерии могут вызвать тошноту, рвоту, диарею, а в некоторых случаях даже угрожать жизни. Кроме того, в тартаре бывают и паразиты — аскариды обыкновенные. Они могут вызвать серьёзные желудочно-кишечные заболевания и, в случае тяжёлого заражения, смерть. Причём аскариды умеют распространяться на другие части тела, приводя к осложнениям.

Для снижения риска заражения Назлиев рекомендует употреблять только правильно приготовленный тартар: говядина должна быть прогрета минимум 15 секунд при температуре не менее чем 160 градусов по Фаренгейту (примерно 71 градус по Цельсию). Кроме того, заказывать его стоит только в проверенных ресторанах с хорошей репутацией.