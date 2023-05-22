Онколог назвал смертельную опасность "поддельных ягод"

Выращенные раньше сезона ягоды и фрукты могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний, так как их быстрое созревание обусловлено химикатами. Об этом рассказал онколог Данаил Назлиев.

"Многие ягоды, которые вы можете найти в супермаркете в наши дни, на самом деле не настоящие ягоды — они поддельные. Их выращивают в теплицах и модифицируют, чтобы они созревали вне сезона и были доступны круглый год. К сожалению, эти поддельные ягоды связаны с повышенным риском заболевания раком", — написал он в телеграм-канале.

Такие ягоды напичканы пестицидами, гербицидами и другими химическими веществами, которые негативно сказываются на здоровье. Как следствие, у человека нарушается работа иммунной системы, а в худшем случае развивается рак, пояснил доктор. Он посоветовал всегда покупать фрукты и ягоды только в сезон и уточнять у продавца, где и в каких условиях выращивались продукты.