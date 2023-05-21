Рак, отёк Квинке, некроз: Врач раскрыла смертельную опасность БАДов

Биологически активные вещества (БАДы) не являются абсолютно безопасными, как их выставляет реклама. Такие препараты не входят в категорию лекарственных, поэтому для производителей это лёгкий бизнес, не требующий строгого контроля и клинических испытаний. Об этом рассказала Лайфу врач-гастроэнтеролог "СМ-Клиники" Валерия Ломова.

"Бесконтрольное употребление БАДов может привести к развитию токсического поражения печени, то есть к воспалению гепатоцитов (клеток печени), а также к процессу фиброзирования (то есть замещению нормальной ткани печени соединительной) и некрозу клеток печени", — напомнила она.

В БАДах часто обнаруживаются опасные для здоровья примеси. Наиболее губительны добавки для бодибилдинга или снижения веса, а также травяные препараты для повышения сил, энергии и усиления иммунитета. Кроме того, многие не понимают, что БАД не всегда сочетается с лекарствами. Например, принимающий таблетки от давления или лечащийся от диабета пациент может усугубить ситуацию приёмом пищевых добавок.

"Известны зафиксированные случаи летального исхода от употребления БАДов. Причина тому — развитие у пациента фульминантного, то есть молниеносного гепатита, при котором происходит массивная гибель клеток печени, уменьшение её в размерах и развитие выраженной желтухи. В таких случаях врачи не успевают помочь пациенту", — объяснила Ломова.

Чем больше БАДов принимает пациент, тем выше у него риск развития токсического поражения печени, предупредила доктор. А если человек склонен к аллергии, то добавки с примесью трав вызовут у него осложнения вплоть до отёка Квинке, продолжила она.

"Известен зафиксированный случай смерти от отёка Квинке, вызванный приёмом БАДа, содержащего вытяжку из ракообразных", — поделилась собеседница Лайфа.

Она добавила, что приём некоторых БАДов провоцирует развитие онкологии. Например, добавки с бета-каротином способны вызвать рак лёгких, а с витамином Е — рак предстательной железы. Медик подчеркнула, что употребление БАДов — это всегда лотерея. Желание поправить здоровье таким способом может обернуться госпитализацией.

Ломова настоятельно рекомендовала не принимать пищевые добавки, доверившись мнению блогеров, интернет-статьям и рекламе. Только врачи могут назначать любые препараты после проведённого обследования.