Установлена причина повального отравления шаурмой в Братске

Причиной вспышки острой кишечной инфекции в Братске Иркутской области после употребления шаурмы в местном кафе стала сальмонелла. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

"В лаборатории Роспотребнадзора в течение шести часов с момента поступления биоматериала установлен возбудитель, вызвавший случаи заболеваемости острой кишечной инфекцией в городе Братске. Причиной массовой заболеваемости стала сальмонелла", — отметили в ведомстве.

Бактерия могла попасть в продукцию заведения в результате нарушения санитарных норм. В частности, сотрудники пренебрегали технологическим процессом приготовления блюд и надлежащими условиями хранения продуктов, а также не соблюдали личную гигиену. Сейчас продолжается проверка кафе и проводятся лабораторные исследования. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.