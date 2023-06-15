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15 июня, 09:50

Установлена причина повального отравления шаурмой в Братске

Роспотребнадзор: Сальмонелла вызвала массовое отравление шаурмой в Братске

Причиной вспышки острой кишечной инфекции в Братске Иркутской области после употребления шаурмы в местном кафе стала сальмонелла. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

"В лаборатории Роспотребнадзора в течение шести часов с момента поступления биоматериала установлен возбудитель, вызвавший случаи заболеваемости острой кишечной инфекцией в городе Братске. Причиной массовой заболеваемости стала сальмонелла", отметили в ведомстве.

Бактерия могла попасть в продукцию заведения в результате нарушения санитарных норм. В частности, сотрудники пренебрегали технологическим процессом приготовления блюд и надлежащими условиями хранения продуктов, а также не соблюдали личную гигиену. Сейчас продолжается проверка кафе и проводятся лабораторные исследования. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

Жительница Братска рассказала, как с мужем и сыном чуть не умерла после шаурмы

Жительница Братска рассказала, как с мужем и сыном чуть не умерла после шаурмы

Напомним, в Братске Иркутской области произошло массовое отравление посетителей кафе "Шаурму хочу". Изначально сообщалось об одиннадцати госпитализированных. Позже число попавших в больницу достигло 29. Всего с жалобами обратилось 62 человека. Сейчас заведение закрыто, его владелец задержан. Возбуждено уголовное дело.

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T.me / "Следком38"

Татьяна Миссуми
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