Установлена причина повального отравления шаурмой в Братске
Роспотребнадзор: Сальмонелла вызвала массовое отравление шаурмой в Братске
Причиной вспышки острой кишечной инфекции в Братске Иркутской области после употребления шаурмы в местном кафе стала сальмонелла. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.
"В лаборатории Роспотребнадзора в течение шести часов с момента поступления биоматериала установлен возбудитель, вызвавший случаи заболеваемости острой кишечной инфекцией в городе Братске. Причиной массовой заболеваемости стала сальмонелла", — отметили в ведомстве.
Бактерия могла попасть в продукцию заведения в результате нарушения санитарных норм. В частности, сотрудники пренебрегали технологическим процессом приготовления блюд и надлежащими условиями хранения продуктов, а также не соблюдали личную гигиену. Сейчас продолжается проверка кафе и проводятся лабораторные исследования. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.
Напомним, в Братске Иркутской области произошло массовое отравление посетителей кафе "Шаурму хочу". Изначально сообщалось об одиннадцати госпитализированных. Позже число попавших в больницу достигло 29. Всего с жалобами обратилось 62 человека. Сейчас заведение закрыто, его владелец задержан. Возбуждено уголовное дело.
T.me / "Следком38"