В Братске задержали владельца кафе с шаурмой после массового отравления людей
СК: В Братске задержан владелец кафе, где 62 человека отравились шаурмой
В Братске задержали индивидуального предпринимателя — владельца кафе "Шаурму хочу", где произошло массовое отравление посетителей. Число людей, обратившихся за медпомощью, выросло до 62 человек, сообщили в управлении СК по Иркутской области.
Согласно данным ведомства, 29 человек были госпитализированы, в том числе пять детей. Заведение в данный момент закрыто.
В Братске задержали владельца кафе шаурмы после массового отравления посетителей. Видео © t.me / Следком38
Напомним, изначально в больницу с отравлением попало 11 человек, в том числе пятеро детей. Все они ели шаурму в кафе в Братске. Возбуждено уголовное дело.
t.me / Следком38