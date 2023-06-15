В Братске задержали владельца кафе с шаурмой после массового отравления людей

В Братске задержали индивидуального предпринимателя — владельца кафе "Шаурму хочу", где произошло массовое отравление посетителей. Число людей, обратившихся за медпомощью, выросло до 62 человек, сообщили в управлении СК по Иркутской области.

Согласно данным ведомства, 29 человек были госпитализированы, в том числе пять детей. Заведение в данный момент закрыто.

В Братске задержали владельца кафе шаурмы после массового отравления посетителей. Видео © t.me / Следком38