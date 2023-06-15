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15 июня, 03:33

В Братске задержали владельца кафе с шаурмой после массового отравления людей

СК: В Братске задержан владелец кафе, где 62 человека отравились шаурмой

В Братске задержали индивидуального предпринимателя — владельца кафе "Шаурму хочу", где произошло массовое отравление посетителей. Число людей, обратившихся за медпомощью, выросло до 62 человек, сообщили в управлении СК по Иркутской области.

Согласно данным ведомства, 29 человек были госпитализированы, в том числе пять детей. Заведение в данный момент закрыто.

В Братске задержали владельца кафе шаурмы после массового отравления посетителей. Видео © t.me / Следком38

Жительница Братска рассказала, как с мужем и сыном чуть не умерла после шаурмы

Жительница Братска рассказала, как с мужем и сыном чуть не умерла после шаурмы

Напомним, изначально в больницу с отравлением попало 11 человек, в том числе пятеро детей. Все они ели шаурму в кафе в Братске. Возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

t.me / Следком38

Юлия Коновалова
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