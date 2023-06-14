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14 июня, 05:27

В Братске десять человек попали в больницу после того, как отравились шаурмой

Иркутский губернатор Кобзев сообщил о массовом отравлении в Братске

В Братске десять человек попали в больницу после похода в местное кафе. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

"Массовое отравление в Братске. 10 человек госпитализировали после посещения кафе", — написал глава региона.

Фактически отравившихся больше, однако госпитализация потребовалась не всем. По словам губернатора, пятеро из попавших в больницу — дети. В администрации региона уточнили, что причиной отравления, предположительно, стала шаурма. Ситуацию взяли под контроль Иркутский областной центр медицины катастроф, а также региональный Роспотребнадзор. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Лайф сообщал, что в лагерях города Верхняя Пышма в Свердловской области отравилось более десяти детей.

В Тюмени женщина и двое мужчин насмерть отравились водкой

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ТАСС / Спринчак Валентин

Максим Плетнёв
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