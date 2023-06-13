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13 июня, 17:50

В Тюмени женщина и двое мужчин насмерть отравились водкой

В Тюмени женщина и двое мужчин насмерть отравились водкой. Они употребляли алкоголь с этикетками разных брендов.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, первой из них погибла 62-летняя женщина — тело в квартире в Калининском округе накануне нашёл её 51-летний сожитель. Пока мужчина ждал медиков, ему самому стало плохо — он скончался в машине скорой помощи. В их квартире обнаружили семь бутылок водки с этикетками "Царская охота", при этом акцизных марок там не было.

А сегодня вечером ещё одного погибшего мужчину — 58-летнего — нашли в квартире в том же районе. У него дома нашли две бутылки из-под водки с этикетками "Родники Сибири" — они тоже без акцизных марок. Предварительная причина смерти — отравление суррогатным алкоголем.

В Ульяновской области продолжаются отравления ядовитым сидром

В Ульяновской области продолжаются отравления ядовитым сидром

Лайф напоминает, что в сентябре 2022 года поставщик некачественной водки в Тюмени получил срок за смерть десяти человек. Его приговорили к четырём с половиной годам колонии общего режима.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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