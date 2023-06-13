В Тюмени женщина и двое мужчин насмерть отравились водкой. Они употребляли алкоголь с этикетками разных брендов.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, первой из них погибла 62-летняя женщина — тело в квартире в Калининском округе накануне нашёл её 51-летний сожитель. Пока мужчина ждал медиков, ему самому стало плохо — он скончался в машине скорой помощи. В их квартире обнаружили семь бутылок водки с этикетками "Царская охота", при этом акцизных марок там не было.

А сегодня вечером ещё одного погибшего мужчину — 58-летнего — нашли в квартире в том же районе. У него дома нашли две бутылки из-под водки с этикетками "Родники Сибири" — они тоже без акцизных марок. Предварительная причина смерти — отравление суррогатным алкоголем.