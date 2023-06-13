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13 июня, 06:38

В Ульяновской области продолжаются отравления ядовитым сидром

Число пациентов с отравлением сидром в Ульяновской области возросло до 68

Число отравившихся ядовитым напитком "Мистер Сидр" в Ульяновской области за минувшие сутки увеличилось до 68. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

"Общее число случаев — 68, из них 21 человек умер", — приводит сообщение ТАСС.

Стоит отметить, что 12 июня пресс-служба Минздрава Ульяновской области во "ВКонтакте" писала о 67 пострадавших и 21 летальном случае в результате употребления сидра.

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Напомним, в целом около 100 человек отравились суррогатным алкогольным напитком "Мистер Сидр" в России, более 30 скончались. Продукция обнаружена в 17 регионах РФ. Наибольшее число жертв в Самарской, Ульяновской, Нижегородской областях. Ядовитый напиток делали из спирта, украденного со склада самарского ГУ МВД, где продукция хранилась после её изъятия в ходе проверочных мероприятий. Похитителями оказались 50-летний Алексей Егоров и его 27-летний сын Дмитрий. Последний задержан, а отца объявили в розыск. Также арестованы полицейский, охранявший склад, и бизнесмен, отправлявший краденый спирт на производство.

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ТАСС / Пресс-служба УМВД России по Ульяновской области

Светлана Оперук
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