В Ульяновской области продолжаются отравления ядовитым сидром

Число отравившихся ядовитым напитком "Мистер Сидр" в Ульяновской области за минувшие сутки увеличилось до 68. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

"Общее число случаев — 68, из них 21 человек умер", — приводит сообщение ТАСС.